Mejor fondo de materias primas apuesta a fusiones entre mineras

El fondo de materias primas de mejor rendimiento de este año está apostando a que las mineras recurrirán a fusiones y adquisiciones para crecer en 2018.



El Commodity Capital Global Mining Fund ha registrado un rendimiento de 106% este año, el mejor rendimiento entre 409 fondos centrados en los productos básicos seguidos por Bloomberg, excluyendo los que cotizan en bolsa. Ahora busca empresas pequeñas en jurisdicciones seguras y con reservas sólidas.



Según el director gerente de Commodity Capital AG, Tobias Tretter, la industria minera está emergiendo de un período de recortes que, aunque fortalece los balances, ha reducido las perspectivas de crecimiento.



"Habrá muchas fusiones en los próximos 12 a 24 meses", dijo Tretter. "El mercado está desesperado por nuevas exploraciones. Eso cambiará las estrategias de las grandes empresas. Están teniendo dificultades porque tienen que comprar, acordar asociaciones y echar un vistazo a empresas en una etapa mucho más temprana".



Los acuerdos mineros han totalizado US$ 62,000 millones este año, frente a los US$ 74,000 millones del año pasado y menos de la mitad del nivel de 2012, según datos recabados por Bloomberg.



Commodity Capital ya tiene varias inversiones que, según Tretter, formarán parte de la próxima ola de consolidación.



Agnico Eagle Mines y Iamgold ambas con sede en Toronto, son candidatos para una fusión, mientras que entre los posibles objetos de una adquisición se incluye Vancouver Atlantic Gold Corp., dijo.



Con solo US$ 24 millones bajo gestión, su fondo superó a rivales mucho más grandes como el Sprott Gold Bullion y un fondo de materias primas de Pimco, que tuvieron retornos de un solo dígito este año.



The Bloomberg Commodity Index ha registrado pocos cambios en 2017.



En la industria del oro, Commodity Capital se centra en compañías con activos principalmente en las Américas y Australia que producen al menos 100,000 onzas al año con reservas de al menos 1 millón de onzas, dijo Tretter.



Si bien el oro y otros metales preciosos se enfrentarán a dificultades por el aumento de las tasas de interés, las perspectivas para los metales industriales como el cobre se ven impulsadas por las expectativas de un crecimiento global más rápido e interrupciones a la oferta.



El auge incipiente de los vehículos eléctricos es un buen augurio para el níquel, dijo Tretter.



"El níquel tendrá un buen impulso por la demanda de baterías", dijo. Las mineras "podrían tener problemas del lado de la oferta. Sencillamente no hay nuevos proyectos".