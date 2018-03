MEF: "No se romperá la cadena de pagos de Chaglla si la venta se cae"

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró a Gestión.pe que no se romperá la cadena de pagos, si la Central Hidroeléctrica Chaglla no se vende e incluso proyectó que la infraestructura seguirá operando en caso de que la operación – pendiente de aprobación en el Ministerio de Justicia (Minjus) – no se concreta.

Como se informó ayer en la edición impresa del diario, los bancos que financiaron la hidroeléctrica podrían evitar que la venta se lleve a cabo, debido a que la retención del 50% de lo que genere la operación para el fideicomiso, que asegura el pago de la reparación civil de Odebrecht, pondría en riesgo la deuda que tiene el concesionario de US$ 320 millones, incluyendo intereses.

A lo que se suma, las deudas que tiene la operadora de Chaglla con bancos, proveedores, trabajadores y otros que asciende a US$ 840 millones las que tampoco se podrían honrar, pues con el saldo que le quedaría a Odebrecht de la retención del 50% como lo estipula el proyecto de ley que reemplazará del DU 003, le sería insuficiente para pagarlas.

Ante este panorama, desde el MEF se remarcó que una vez aprobado en el parlamento el Proyecto de Ley N° 2408, y luego que la venta se concrete, se realizarán las retenciones correspondientes. “Esta retención no afecta la cadena de pagos del proyecto”, subrayó en un comunicado.

Asimismo, defendió la retención del 50% de lo que genere la venta para el pago de la reparación civil y la deuda tributaria, ya que el monto se basó utilizando distintos criterios y supuestos, “los que siempre pueden ser precisados y mejorados”.

Por lo que estará pendiente al pleno de hoy y sobre todo al debate parlamentario, “para llegar a un consenso”. Igualmente, destacó que el Proyecto de Ley N° 2408, que reemplazará al DU 003 “es de carácter general, por lo que no está pensado en un proyecto específico”.

Situación actual

El contrato de compra y venta de la Central Hidroeléctrica Chaglla – por US$ 1,400 millones – entre Odebrecht y China Three Gorges Corporation (CTGC) fue válido hasta el 23 de marzo.

Lo que está pendiente es la aprobación de la transacción en el Ministerio de Justicia, siguiendo los lineamientos del todavía vigente DU 003. Desde el Ejecutivo, se está a la espera de la aprobación, en el parlamento, del Proyecto de Ley N° 2408 para dar luz verde a la operación comercial.