Decenas de miles de medios de comunicación de las Américas levantan la voz para exhortar a plataformas digitales globales como Google y Facebook “una retribución justa” por el uso de sus contenidos periodísticos. Advierten también que la sustentabilidad periodística está en juego.

A través de una campaña que comenzó con la publicación de un anuncio y prevé seguir con la difusión de material educativo, 18 organizaciones que representan a más de 40,000 medios de toda la región llamaron a defender el valor periodístico profesional en el ecosistema digital.

Se trata de una campana inédita que alentó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a la que han adherido todas las asociaciones nacionales que agrupan a medios de comunicación impresos, de radio, televisión e incluso digitales en las Américas.

“Lo que pedimos es abrir un espacio de negociaciones con las plataformas por los derechos de autor, y que empiecen a pagar por contenidos noticiosos”, explicó Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP. “Los medios quieren un pago justo y razonable”, aseguró.

Entre las organizaciones que apoyan la campaña aparecen el Grupo de Diarios América, la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, la World Association of News Publishers, News Media Alliance, Alianza de MediosMx, el Consejo de la Prensa Peruana, Adepa, y la Asociacao Nacional de Jornais.

Ellas agrupan a medios pequeños y grandes como los diarios Clarín, Infobae y La Nación, de Argentina; Eju TV y El Deber, de Bolivia; Valor Globo, de Brasil; News Media Canada; El Mercurio, de Chile; El Tiempo y W Radio, de Colombia; El Universo, de Ecuador; Diario Libre, de Estados Unidos; Abriendo Brecha TV, de Honduras; Publimetro, Forbes y El Universal, de México; La Estrella, de Panamá; y El Universal, de Venezuela.

A través de su campaña, los medios buscan poner a la vista “la situación de vulnerabilidad” que enfrentan en la era digital, donde plataformas como Google, Facebook, Instagram y Twitter utilizan noticias informativas que ellos producen tras una inversión económica que incluye el pago de salarios de reporteros y otros gastos.

Otros de los temas que les preocupan son los ingresos y la concentración de la publicidad que perciben esas plataformas al usar los contenidos y los algoritmos que emplean.

Desde Facebook aseguran que desde hace años trabajan con organizaciones periodísticas de Latinoamérica, incluyendo la SIP y Adepa, para construir una industria sustentable.

“Los medios de noticias comparten su contenido en Facebook para aumentar el alcance de sus historias y websites, conectar con nuevas audiencias, explorar formatos digitales y monetizar”, aseguró en una declaración escrita Claudia Gurfinkel, directora de asociaciones de noticias de Facebook en América Latina.

El tema no es nuevo, pero la situación delicada que enfrentan los medios se ha agravado en los últimos años.

En el anuncio las organizaciones destacan que los medios de comunicación han perdido ingresos de publicidad digital mientras los contenidos cobran cada vez más peso en la oferta de las plataformas.

“Es un tema universal que atañe a todas las empresas periodísticas, sin importar su tamaño o su origen. La sustentabilidad del sector depende de cómo se resuelva el tema”, advirtió Trotti.

Al igual que Facebook, Google asegura trabajar también con estas organizaciones de medios para apoyar el periodismo de calidad. Entre sus contribuciones, alega ayudarlos a crecer sus negocios y mejorar sus audiencias.

“Creemos en una responsabilidad compartida para asegurar un futuro robusto para la industria de las noticias y estamos totalmente comprometidos en hacer nuestro trabajo para que sea de tal manera”, dijo en una declaración escrita Susana Pabon, portavoz de Google para Latinoamérica.

Pero para las organizaciones, las negociaciones que tienen las plataformas con los medios son unilaterales y poco transparentes.

“Están trabajando como monopolios, hacen lo que quieren”, denunció Trotti, y explicó que en la gran mayoría de los casos son las plataformas las que deciden cuánto pagan por el contenido que distribuyen. Lo ideal, explicó, sería que existieran negociaciones transparentes, y que cuando no se puedan poner de acuerdo intervengan los gobiernos como árbitros.

Algo así ya se puso en marcha en febrero en Australia, y la Unión Europea (UE) debate un marco normativo para neutralizar posibles abusos de las plataformas.

De acuerdo con información de la SIP, el ingreso publicitario de Google entre abril y junio del 2021 ascendió a US$ 50,440 millones, y los de Facebook entre enero y marzo fueron de US$ 25,439 millones. La publicidad representa el 97% del total de ingresos de la red social.

En comparación, el diario The New York Times tuvo ingresos publicitarios de US$ 362 millones en todo el 2020, y todo el ingreso de publicidad digital de la prensa española previsto para el 2021 sería de unos US$ 423 millones, según la SIP.