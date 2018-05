Mea culpa de Uber; victoria para alcalde de Londres, no para Theresa May

Uber admitió haber cometido errores en Londres y prometió trabajar estrechamente con las autoridades en su intento por renovar su licencia de operación.

El aparente acercamiento parece ser una buena noticia para las personas que quieren moverse por el Reino Unido de manera barata y más segura, pero es una vergüenza no deseada para el Partido Conservador de la primera ministra Theresa May.

Los legisladores conservadores intervinieron para respaldar la aplicación de taxis en septiembre, cuando Transport for London dijo que no había cumplido con los estándares requeridos y que no se renovaría su permiso. Hubo peticiones, protestas y preguntas en el Parlamento en apoyo a Uber, pese a que la policía también había planteado dudas sobre la seguridad de sus automóviles.

May lo presentó como una batalla entre la compañía con sede en San Francisco y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, acusándolo de sofocar la competencia. Mientras que Khan, uno de los políticos más prominentes del opositor Partido Laborista, siempre dijo que la decisión fue tomada por TfL y no por él, ahora parece haber ganado de todos modos.

'Llamada de atención'

"Al reflexionar sobre lo sucedido, nuestra respuesta inicial cambió correctamente: tuvimos que mirarnos a nosotros mismos en lugar de culpar a los demás", escribió Tom Elvidge, gerente general para el Reino Unido de Uber, en el periódico Evening Standard el jueves. "La decisión de TfL pronto se convirtió en la última llamada de atención para una empresa que había crecido increíblemente rápido pero que aún necesitaba madurar".



Uber está trabajando con la policía para "informar de forma proactiva" cualquier incidente grave, limitando las horas de conducción y proporcionando permisos por enfermedad, lesiones y licencia parental, escribió Elvidge. Los viajes serán rastreados por GPS y la compañía incluso se comprometerá a abordar la contaminación del aire, a medida que busca recuperar la apreciación de TfL.

La oficina de Khan declinó responder en detalle al artículo porque Uber está apelando la decisión de licencia. "Es bueno ver a Uber reconociendo que ellos, al igual que otras compañías, tienen que seguir las reglas", dijo en un comunicado.



En setiembre, May le dijo a la BBC que la decisión de TFL era "desproporcionada". Ahora ella está hablando con un tono bastante diferente.

Cuando se le preguntó acerca de la decisión, un portavoz de May dijo: "La primera ministra dijo a principios de este año que quería ver que Uber abordara las preocupaciones sobre protección de los trabajadores y los problemas de seguridad, establecer y hacer cumplir las normas y protecciones que pueden hacer que esta innovadora tecnología funciona para clientes y empleados por igual. Damos la bienvenida al compromiso de Uber de abordar estas preocupaciones hoy".