En Lima operan cerca de 35 centros comerciales y muchos ciudadanos se preguntan ¿cómo impactan estos malls en el valor de su propiedad?. Un estudio del portal digital de compra y arriendo de inmuebles, Properati, evidenció que la mayoría de centros comerciales tienen un impacto negativo en el valor del metro cuadrado (m2) cercano a ellos.

Así, de los 16 malls evaluados, las zonas cercanas (700 m2) a 11 malls tienen un menor precio que las zonas a 1,500 m2.

Más cerca, már barato

Carlos Vourakis, Key Account Manager de Properati, señaló que esta tendencia de desvalorización es más marcada en distritos de altos ingresos debido a que los vecinos valoran sobre todo que los espacios sean residenciales y poco densos.

No obstante, Vourakis precisó que existen algunas excepciones. Así, el metro cuadrado cercano al centro comercial Caminos del Inca –a pesar de tratarse de una zona exclusiva- se valoriza.

“Este es un tipo de centro comercial boutique al que típicamente solo van los vecinos de la zona, no genera mucho tráfico adicional. Lo mismo sucede en La Molina que existe mucha demanda”, sostuvo el experto.

Y si bien el Jockey Plaza se encuentra en el mismo distrito, la situación es inversa.

“El Jockey Plaza es un centro comercial masivo. Hay afluencia de personas que vienen desde Ate, la carretera central y más puntos de Lima. Esto genera malestar en la periferia del centro comercial”, refiere Vourakis.

Anota que en zonas periféricas de la capital – que no han tenido un adecuado planeamiento urbano- los espacios de entretenimiento son escasos; “en este caso los centros comerciales cumplen ese rol; los vecinos van a los malls para cubrir su necesidad de bancos, restaurantes, entretenimiento, servicios que no encuentra en su urbanización”, refiere.

Agrega que en estas zonas la iluminación y afluencia de gente que tienen los locales comerciales agregan un valor de seguridad ciudadana.

Tendencias

Sobre otras tendencias que empiezan a surgir en zonas cercanas a los malls, Carlos Vourakis especificó que hoy los malls se convierten en núcleos de expansión de una zona determinada comercial; “ese núcleo se va a ir expandiendo y va a quitar la residencialidad de la zonas más exclusivas”, comentó.

Algunos malls impactan de manera positiva en el precio

Los centros comerciales tienen un efecto directo en el valor del metro cuadrado en zonas cercanas al mall.

Properati evaluó los precios de zonas cercanas (radio de 700m2) y más lejanas (radio de 1,500 m2). Así, el portal identificó que los malls que más castigan el precio del m2 son La Rambla, Centro Comercial Risso y Larcomar.

En el caso de La Rambla, el valor del metro cuadrado cerca es de US$ 1,126 y lejos de US$ 1,372. En el caso de Risso el valor va de US$ 1,144 (cerca) a US$ 1,368 (lejos).En zonas cercanas a Larcomar los precios oscilan entre US$ 1,412 (cerca) y US$ 1,671 (lejos).

Pero también algunos malls impactan de manera positiva en el precio. Los principales son: Mega Plaza, Caminos del Inca y Mall del Sur.

El precio del metro cuadrado en terrenos cerca a Mega Plaza en Independencia se ubica en torno a US$ 1,266 y los que están lejos en US$ 1,208. En Caminos del Inca, Properati reveló que los precios oscilan entre US$ 1,737 (cerca) y US$ 1,510 (lejos). En Mall del Sur, los precios fluctúan entre US$ 1,148 (cerca) y US$ 1,090 (lejos)