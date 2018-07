Mayor precio de Amazon Prime no ha afectado membresía

El aumento de precio para la membresía de Prime de Amazon.com Inc. no ha disminuido el impulso del popular programa de suscripción que cuenta con más de 100 millones de miembros globales, dijo un ejecutivo de la compañía.

"Seguimos viendo las mismas tendencias" desde que se anunció el aumento de precios, a US$ 119 al año desde US$ 99 en abril, dijo el vicepresidente de Amazon Prime, Cem Sibay. El ejecutivo habló durante una entrevista grabada con Emily Chang de Bloomberg TV con motivo de la promoción Prime Day de Amazon.

Prime, que ofrece a los suscriptores descuentos de envío, transmisión de video y otras ventajas, ayuda a Amazon a convertir compradores ocasionales en clientes leales.

Sibay dijo que después de que las personas se involucren con los beneficios de la membresía, como el almacenamiento de fotos y la transmisión de música, Amazon tiende a ver tasas de renovación más altas. "Vienen a comprar. Se quedan para el entretenimiento", dijo.

Los miembros de Prime en EE.UU. gastan un promedio de US$ 1,400 al año en Amazon, en comparación con US$ 600 para los miembros que no son Prime, según Consumer Intelligence Research Partners.

Cerca de 60 millones de hogares estadounidenses tienen membresía Prime, lo que significa que Amazon aún puede intentar atraer a los 52 millones restantes, de acuerdo con Cowen & Co.