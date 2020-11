Empresas







Matriz de TikTok busca recaudar fondos que la valorarán en US$ 180,000 millones ByteDance está discutiendo la ronda con actuales inversionistas como Sequoia Capital y General Atlantic para recaudar alrededor de US$ 2,000 millones para la compañía, según las fuentes, que declinaron ser identificadas porque las conversaciones no son públicas.