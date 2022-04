La venta de Elon Musk de más de US$ 8,500 millones de acciones de Tesla Inc. ha hecho que las cuentas detrás de su acuerdo de US$ 44,000 millones para comprar Twitter Inc. sean un poco más complicadas.

Para adquirir la compañía de redes sociales, Musk ha alineado US$ 13,000 millones en financiamiento bancario, US$ 12,500 millones en préstamos de margen respaldados por acciones de Tesla y comprometió otros US$ 21,000 millones él mismo.

Antes de esta última venta de acciones, el cofundador de Tesla tenía alrededor de US$ 3,000 millones en efectivo e inversiones para cubrir ese compromiso de US$ 21,000 millones, según cálculos de Bloomberg. Las disposiciones recientes llevan ese total a alrededor de US$ 11,500 millones.

Pero como resultado de los intercambios, Musk cuenta con menos acciones para cubrir su préstamo de margen, que tiene una relación préstamo-valor inicial del 20%. Eso significa que deberá publicar acciones de Tesla por un valor de US$ 62,500 millones cuando esté financiado.

Ahora le quedan 163 millones de acciones con un valor aproximado de US$ 146,000 millones, aunque más de la mitad ya están comprometidas para garantizar la deuda personal existente, según la declaración de representación más reciente de Tesla.

Si el precio de las acciones del fabricante de autos eléctricos cae por debajo de los US$ 837, o alrededor de un 7% por debajo de su precio actual, no tendrá suficientes acciones para garantizar el préstamo. Las acciones cotizaron tan bajo como US$ 821.70 el jueves.

Los cálculos suponen que no puede publicar acciones relacionadas con las opciones de Tesla porque la garantía debe estar “libre de bloqueos o restricciones de venta”, según una presentación. Las opciones que posee se convierten en acciones que no se pueden vender en cinco años.

Musk ha dicho que está tratando de convencer a inversionistas de capital nuevos o existentes para que se unan a él en el acuerdo de Twitter. Si tiene éxito, eso reduce la cantidad que necesita contribuir.

El jueves, Musk dijo en un tuit que “no tiene planeadas más ventas de Tesla después de hoy”. Pero aún tiene tiempo para presentar más documentos reglamentarios si se produjeran ventas adicionales ese día.