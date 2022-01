El ecosistema emprendedor sigue en crecimiento en toda Latinoamérica y también la competencia por atraer fondos de inversión, explica Luis Narro, Venture Partner en Alaya Capital.

Muestra de ello –sostiene- es que, de un estimado de 500 startups existentes en el Perú, apenas el 1% logra levantar capital. “Es que no compite solo Perú sino toda la región”, resalta.

Además, refiere que un poco más del 40% de startups nacionales, es decir más de 200, sale a otros mercados. Sin embargo, “muchas veces lo hacen por presión de los inversores y no porque estén listas realmente. Que tengan presencia en más de un país no asegura su éxito”, dice.

De hecho, del total de emprendimientos innovadores en el país, solo 50 (alrededor del 10%) logra despegar.

¿Qué están buscando los fondos de inversión? Principalmente que las startups tengan la capacidad de crecer muy rápido en los primeros tres años.

“Que valgan hasta 50 veces más que cuando iniciaron y para poder llegar a ese múltiplo se requiere que se expandan, que tengan la mejor tecnología posible y equipo calificado”, anota Luis Narro.

Eddie Valdiviezo, director de Hub UDEP, detalla que la curva de crecimiento del ecosistema en la región es muy agresiva “y en países emergentes como Perú la proyección es interesante”.

Al cierre del 2021, la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap), estimó que las startups levantaron más de US$ 100 millones de inversión. “Es un récord, pero vienen años mejores. Es muy probable que la cifra se duplique nuevamente este año”, dice Valdiviezo.

En 2019 el monto invertido en el ecosistema fue de US$ 21 millones. Pese a la pandemia, saltó a US$ 46 millones en 2020. El último año debe haber superado los US$ 100 millones, y este año continuará esa tendencia de crecimiento señalan.

Expectativa

Luis Narro recuerda que lo que movió la aguja el 2021 fue la ronda de Crehana por US$ 70 millones, y otra ronda de Favo por unos US$ 26 millones, solo entre ambas se tiene unos US$ 100 millones; para este año o el próximo se estima que Favo realizará una serie B, con un monto importante; lo mismo se espera de Crehana cuando haga serie C; luego vienen otras startups para serie A, anota.

Comenta que en Latinoamérica, incluido el Perú, las rondas cada vez son mayores; si antes se hablaba de rondas semilla menores a US$ 500 mil, ahora llegan a US$ 2 millones. La expectativa es que la inversión siga creciendo pues recién estamos en fase inicial de crecimiento de startups peruanas.

No obstante reconoce que la inversión también crece de acuerdo a la coyuntura en el país; normalmente el inversor de capital semilla es local, fondo local, y podría estar un poco más expuesto a la coyuntura económica política que vivimos; las rondas más grandes vienen financiadas normalmente por inversores internacionales y ellos no están muy expuestos a ese riesgo, y miran a la región en su conjunto.

Madurez

Los actores en el país, refiere Eddie Valdiviezo, se están consolidando. Además, las incubadoras ayudaron a acelerar las inversiones. Incluso, algunas optaron por especializarse y apoyar el auge de un sector.

¿En qué se respaldan las proyecciones para el 2022? “La mayoría está en su etapa semilla, pero con startups más maduras se conseguirán tickets más altos”, sostiene.

El problema que tienen muchos emprendimientos no es sobrevivir sino escalar o crecer, y son muy pocas las que llegan a expandirse a países como México, Colombia, Chile, dice Luis Narro.

Se trata de mantenerse operativos, de crecer regionalmente en unos tres o cuatro países; la startup que nace en Perú y no logra crecer, se puede mantener en el mercado peruano, pero ya no será como la gran startup que buscan los inversores, será un buen negocio pero no tendrá ese potencial de crecimiento, anota.

Potencial de crecimiento

Entre los rubros que muestran un importante potencial en el país se encuentran educación, logística, fintech, todo lo que tenga que ver con servicios financieros, de salud, o los relacionados a gastronomía, entre otros, señalan fuentes del sector.

Y entre las startups que irán en busca de rondas de inversión este año -capital semilla o para expansión- se encuentra Go Barman (tienda online de coctelería), dice Andrea Rivas, coordinadora senior de Emprendimiento en Emprende UP.

Asimismo, Linkminers, plataforma que conecta proveedores de servicios y soluciones entre empresas mineras y proveedores. También Tandia (e-commerce), Blue Corner (ofrece experiencias y servicios náuticos), Cambia FX (fintech), Tu Sueldo Ya! (adelanto de sueldo), Provet.pe (productos y servicios para mascotas).

Otras más consolidadas como Jappi, Chazqui o Manzana Verde podrían volver a apuntar a rondas de inversión para seguir con su crecimiento, señaló Eddie Valdiviezo, director del Hub UDEP.