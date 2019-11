Sí, ese desayuno bufet de su hotel tiene un aspecto delicioso, pero podría estar ocultando un secreto desagradable: una contribución importante al desperdicio de alimentos.

Marriott Hotels International Inc. tiene como objetivo reducir el desperdicio de alimentos en un 50% en todas sus propiedades para 2025, dijo Denise Naguib, vicepresidenta de sostenibilidad y diversidad de proveedores del gigante hotelero, en la segunda reunión anual de la cumbre The Year Ahead: Luxury de Bloomberg. Este será un objetivo importante para la compañía durante 2020.

“Si vamos a abordar los principales problemas contra el cambio climático, debemos combatir el desperdicio de alimentos”, dijo Naguib.

La mesa redonda, moderada por Nikki Ekstein, redactora de viajes de Bloomberg, también contó con la participación de Albert Herrera, vicepresidente sénior de asociaciones de productos globales para Virtuoso, y Harsha Chanrai L’Acqua, fundadora y directora ejecutiva de Saira Hospitality, en la sede de Bloomberg en Manhattan el jueves el 21 de noviembre.

Según la World Wildlife Foundation, aproximadamente el 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero podrían eliminarse si el desperdicio de alimentos se redujera a cero. En contraste, el sector de la aviación representa el 2% de las emisiones globales.

Naguib explicó que la cadena hotelera empezó probando estrategias de reducción de desperdicio de alimentos en 10 propiedades y luego desarrolló una estrategia para todos sus hoteles.

No se preocupe, Marriott no eliminará por completo el desayuno buffet. Naguib señaló que la compañía está trabajando en formas de evitar que los clientes desperdicien alimentos no deseados y ayudar a los chefs a cambiar la manera en que preparan las comidas, y a través de fuentes más inteligentes y sostenibles.

Algunas de las soluciones son bastantes simples: en lugar de volver a llenar una bandeja de huevos revueltos meda vacía cuando el servicio de comidas está por terminar, Marriott pondrá lo que queda en recipientes más pequeños.