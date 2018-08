Marketplace, el arma de América Latina para recibir a Amazon

Las empresas minoristas de América Latina están adoptando el marketplace antes de la llegada de Amazon , y están obteniendo una muy buena recompensa por ello.

SACI Falabella, con sede en Santiago, la segunda mayor empresa minorista de América Latina por valor de mercado, anunció la semana pasada que planea proponer a los accionistas recaudar alrededor de US$ 800 millones en financiamiento.

Los fondos se destinarán en parte a comprar e impulsar el crecimiento en Linio.com, una plataforma en línea que se especializa en la creación de tiendas para otros minoristas. Es una tendencia conocida en la industria como 3P, frente a 1P para tiendas enfocadas singularmente.

Los inversionistas parecen estar premiando a las empresas que pasan de ser un actor 1P a uno 3P. Las acciones de Falabella y Ripley Corp., que también anunció planes de centrarse en iniciativas de marketplace, han superado a sus rivales en los últimos 12 meses, incluso después de que las acciones de Falabella cayeron 4.3% la semana pasada tras anunciar la venta de acciones.

Forus SA, que vende marcas de indumentaria como Hush Puppies, Nine West y Columbia en cuatro países de la región y dijo que estaba ingresando tarde a la fiesta en línea, ha caído 20% en 12 meses. Cencosud SA, que solo tiene plataformas en línea 1P, ha perdido 12%.

La asignación de capital para marketplace, ventas en línea y logística es una señal clara de que los minoristas tradicionales están acelerando el ritmo antes de la esperada llegada de Amazon.com y haciendo frente a MercadoLibre Inc.

Falabella planea gastar US$ 300 millones del nuevo financiamiento en Linio.com; otros US$ 300 millones en logística y tecnología para otras plataformas; y US$ 150 millones para abrir tiendas Ikea en la región andina.

Las empresas brasileñas también están superando a sus pares tradicionales. El 3 de agosto, Itaú elevó a sobredesempeño la recomendación de B2W, la división en línea de Lojas Americanas, y JPMorgan reiteró el 2 de agosto una recomendación de sobreponderar. Ambos lo atribuyeron al crecimiento potencial de su estrategia para convertirse en un marketplace 3P.

Las acciones de B2W han subido 56% en lo que va del año, mientras que las de su matriz Lojas Americanas SA han ganado 8.5%. Magazine Luiza SA, otro minorista brasileño que crece en 3P, ha subido 71%.

Más al norte, Wal-Mart de México SAB está invirtiendo en mejoras a su experiencia en marketplace, y aprovechando sus 3,156 tiendas en México y América Central para iniciativas como “click and collect”, en que los clientes compran en línea y retiran en el local.

"Walmex no ha salido todavía, pero estarán allí", señaló la analista de Bloomberg Intelligence Julie Chariell en una entrevista. "La única manera de tener éxito como vendedor en línea 1P y no ofrecer un marketplace es tener algo realmente único que la gente no puede encontrar ningún otro lugar".