La fintech Marco Financial -proveniente de Estados Unidos- comenzará a operar en Perú, ofreciendo líneas de capital de trabajo flexibles para pymes exportadoras.

Su primer cliente peruano es la empresa Corp. Greenfields, que obtuvo una línea de crédito para la exportación de frutas frescas como mango, paltas, cítricos, uvas, entre otros, a sus clientes en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Rusia.

Fernando Durán Cervantes, CEO de Corp Greenfields, manifestó que muchos exportadores tienen el desafío de alinearse a los requisitos del sistema financiero local, que usualmente exige años de experiencia, garantías reales, costos elevados y un nivel de servicio no tan inmediato.

“Ante tal situación, encontramos en Marco Financial, el socio financiero ideal, que no sólo financia nuestras operaciones de exportación, sino que nos acompaña con su experiencia en las decisiones de riesgo crediticio y nos ayuda en la búsqueda de clientes, sobre todo en los mercados de norteamérica. Por ello, estamos muy satisfechos con esta alianza”, indicó.

Peter Spradling, COO (Chief Operating Officer) de Marco Financial afirmó que el Perú es un mercado muy importante y que se ha identificado una necesidad muy grande por parte de los exportadores, que requieren líneas de crédito para seguir operando.

Reveló que actualmente, la empresa financiera norteamericana evalúa otorgar líneas de créditos a otras diez empresas exportadoras peruanas vinculadas al agro, pesca y café.

Marco Financial cuenta con presencia en más de 20 países y ha invertido capital en tecnología para poder financiar a empresas de todo tamaño. “Hoy tenemos clientes con líneas de crédito de U$S 10,000 a U$S 10′000,000″, sostuvo.

Añadió que se ha desarrollado un modelo de riesgo innovador que procesa datos en tiempo real para evaluar riesgo de forma dinámica y de esta manera, mitiga la pérdida de capital de una forma más eficiente, así como puede aprobar a empresas que normalmente no reciben capital en Perú.

Agregó que con el análisis inteligente de datos, se diferencia de los bancos en la región con aprobaciones de mayor capital y procesos rápidos.

“Somos mas flexibles en nuestro análisis de riesgo y analizamos el potencial del negocio, no solo el historial como lo haría un análisis típico. La mayoría de las empresas financieras son entes forenses, analizan los números de la empresa del pasado, pero no toman en cuenta el potencial del negocio. Eso es lo que nos diferencia del resto”, dijo.

Con inversiones grandes de Venture Capital en Estados Unidos, planea una expansión grande en Perú. Cuenta con oficinas en Nueva York (Estados Unidos), Montevideo (Uruguay) y Lima (Perú).