La moda no solo la componen las prendas de vestir, también los complementos como calzado y carteras, y con más fuerza en los últimos años los accesorios. Por ello, esta categoría ha tenido crecimientos importantes en medio de un mercado que se recompuso.

Y es que hasta hace un año la marca referente dentro de los jugadores era Do It, del Grupo Marsano, que tuvo un despegue en expansión que los llevó hasta el extranjero, mientras que en el país empezaban a sumarse otras insignias extranjeras como el caso de Blue Star Group de Argentina, con Isadora y Todo Moda.

Hoy Do It está fuera del mercado, tras un proceso de cierre de tiendas que concluyó el año pasado y ese espacio, en ventas y físicos, lo tomó Blue Star Group. Para Ernesto Aramburú, director ejecutivo de Inversiones y Asesorías Araval, Todo Moda es una marca potente y hoy domina el mercado, junto con Isadora. No en vano ya superan los 130 locales.

“Do It todavía tiene muy buena recordación, por el público, pero hay otros jugadores que también quieren captar algo de la cuota que dejó Do It”, refirió.

En efecto, Be Sifrah, es otra marca local que está creciendo en expansión. Parte de Malaga Bijou Corporation, nació hace cuatro años con un plan piloto de dos tiendas y a la fecha ya cuenta con 20 locales y este año sumará 10 más. La expansión y el avance que ha tenido la marca parte de la experiencia ya que una de las fundadoras fue también del equipo que creo Do It y la acompañó en la etapa de apogeo.

“Es una marca que puede llegar a copiar lo que logró Do It porque saben la clave del negocio, muestran un producto surtido, de precio accesible y transversal y está enfocado directamente en lo que es accesorios, no busca ingresar a más líneas de negocio”, indicó una fuente del sector.

Otra marca que también quiere ganar espacio es Vibes, parte de Corporación América que tiene marcas de vestuario y calzado como Moixx y Now, que dentro de sus locales también cuentan con una cuota de accesorios. Otras marcas que también ganan presencia son Sophie Crown o Parfois, que tiene la espalda de Smart Brands y que buscan crecer en espacios.

Movimiento y ventas

Pese a que el consumo en algunas categorías se ha desacelerado, la de accesorios ha mantenido crecimientos, y continúan los planes de expansión. Para Aramburú esto se debe a que es una categoría de mucho volumen dado que los precios son relativamente económicos, accesibles y de moda.

“Son sin duda una compra por impulso, que satisface y es entretenida”, refirió Aramburú.

Y al ser de gran volumen, la venta por metro cuadrado es alta en los locales de entre 30 y 50 metros cuadrados. Ahí, su rango va desde los US$ 350 hasta los US$ 780 por metro cuadrado en los centros comerciales. “En sus ubicaciones “prime” son de las categorías de mayor venta por metro cuadrado”, sostuvo el experto.

Pero no solo se ubican en tiendas. Al tener una oferta de productos menudos pueden ir en espacios más pequeños como kioskos, y ahí la venta disminuye a rangos de entre US$ 250 y US$ 400 por metro cuadrado.

“Es un rubro de grandes márgenes (40%) lo que les permite asumir un costo más alto de operación y que llegan a costos sobre el 20%, el cual no sería posible de asumir en otros giros por el menor margen”, agregó.

En fast fashion

La presencia de estos productos no solo se ubica en los centros comerciales; también están en las calles más “calientes” de Lima como la avenida Larco o Jirón De La Unión, teniendo en cuenta que son las de más alta renta por metro cuadrado.

Además, hay otras formas de comercio y tipo de comerciantes, como el caso de los mayoristas, ferias y stands, tiendas de descuento y como complemento de las ventas de tiendas de moda.

En este último rubro podemos incluir a H&M, Zara o Sfera. Las tres “fast fashion tienen un componente de accesorios en su oferta y uno de los éxitos de esas tiendas en esta categoría es que se encuentran en una zona especial, además de estar ubicados en las posiciones de zona de cajas como venta de último momento", dice Aramburú.

Asimismo, el producto también se ha ido segmentando como el caso de la joyería bañada, bisutería o accesorios para celulares.

El mercado, a nivel de productos, también se divide en importadores, fabricantes como microempresas, diseñadores con líneas exclusivas o artesanos individuales. Precisamente, son estos los que más están apareciendo, y usando como recurso de exposición las redes sociales.

Los datos

Interés. Al ser un mercado en crecimiento, hay interés de algunas marcas internacionales en poder ingresar.

Mercado. Lo que mueve se puede medir solo por importación, ya que son datos oficiales. Se calcula que sean unos S/ 250 millones; sin embargo, a esa cifra hay que sumarle las ventas de negocios pequeños a través de la venta directa y online, siendo un 50% más.