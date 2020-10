La marca estadounidense de moda Gap se está cuestionando la rentabilidad de su división europea y se plantea cerrar tiendas en Europa de aquí a junio del 2021.

"Hoy anunciamos la revisión estratégica de las opciones de la actividad de Gap en Europa. Entre las vías de estudio se encuentra el posible cierre de tiendas de Gap en Reino Unido, Francia, Irlanda e Italia al final del segundo trimestre del 2021, anunció Mark Breitbard, director internacional de la marca Gap, en un comunicado publicado en la página web del grupo.

El grupo se plantea igualmente revisar su modelo de distribución y de comercialización en Europa, lo que podría provocar el cierre de su centro europeo de distribución en Rugby, Reino Unido, indicó el responsable.

Otra opción que está sobre la mesa es el traspaso de actividades a “terceros que estén interesados en el proyecto de expansión del modelo de cooperación”, mediante franquicias “un modo eficaz y rentable de expandir la marca”.

“Gracias a las franquicias, la marca Gap llega a clientes de 35 países con más de 400 tiendas y 14 páginas de comercio electrónico”, confirmó el grupo.

Afectado, como todo el sector de la moda por los cierres de comercios impuestos en todo el mundo por el COVID-19, el grupo Gap contaba con 129 tiendas en Europa a principios del mes de agosto.

De febrero a agosto, Gap cerró 11 tiendas en Europa, 66 en Norteamérica y 10 en Asia.

También echaron el cierre locales de sus otras marcas, como Old Navy o Banana Republic.

El grupo Gap tuvo en el segundo trimestre una pérdida de ingresos de 18%, realizando ventas por US$ 3,300 millones (2,700 millones de euros), y unas pérdidas netas por acción de US$ 0.17, frente a una ganancia neta por acción de US$ 0.44 de un año antes.