Los malls no prevén ampliar el horario de atención pese a que el toque de queda se recortará y ya no será desde las 11.00 pm, sino desde la medianoche.

“Lo que ya habíamos hecho era abrir más temprano, antes abríamos a las 10 o 11 am, ahora es a las 9 am. Se está cerrando a las 9 o 10 de la noche pero no creo que se amplíe más, ninguna empresa podría sobrevivir a un rebrote de coronavirus”, señaló hoy en TV Perú Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio de Retail de la CCL.

Asimismo, la ejecutiva saludó la ampliación del aforo de centros comerciales de 50% a 60%.

Refirió que ello reducirá las aglomeraciones afuera de las tiendas, de quienes podrían estar esperando para su ingreso.

“El tema del aforo está controlado en todos los malls. Tienen un sistema para medir el aforo y evitar aglomeraciones (adentro de las tiendas)”, agregó.

También destacó el avance del consumo online. “El cliente cambió porque ya compra por vía Internet las cosas que antes no se podían imaginar como en el mini market”, refirió.

“El online tiene que tener una experiencia súper cómoda, súper ágil. El 80% de empresas pasaron a tener una aplicación, una web y lo han venido haciendo forzosamente”.