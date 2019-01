Malls en Lima norte tienen potencial de ventas por US$ 84 mlls. mensuales

El desarrollo de nuevos centros comerciales en varias partes de Lima marcará el crecimiento del sector este año.

Así, las grandes dimensiones en malls se vuelven a presentar, y distritos como Ate, Comas, Miraflores y San Isidro, por mencionar algunos, recibirán estos recintos o en algunos casos iniciarán su construcción.

Pero hay distritos que aún se mantienen sin la llegada del retail moderno a gran escala.

Un último informe elaborado por Inversiones y Asesorías Araval sobre el potencial de ventas disponibles en Lima y Callao para centros comerciales, revela que distritos como San Martín de Porres, Comas, Los Olivos, La Victoria, Villa El Salvador y el Callao, están entre los distritos que están ávidos de captar inversión en malls.

Potencial

La lista anterior también incluye a San Juan de Lurigancho, un distrito que por años sigue a la espera de nuevos desarrollos de retail moderno.

En este distrito se podrían aprovechar más de US$ 31 millones de ventas mensuales, señala el reporte. En este distrito, tanto Mall Aventura como Parque Arauco ya cuentan con terrenos.

Solo el primero anunció que estará operativo en el segundo semestre del 2021, mientras que el segundo operador aún no tiene fecha para inicio de construcción. Ahora bien, si empezamos por Lima norte, distritos como San Martín de Porres, con más de 654,000 habitantes no cuentan con un mall.

Sus pobladores hacen uso de malls como MegaPlaza, Plaza Norte e incluso Royal Plaza, ubicados los tres en Independencia.

“Recordemos que en los centros comerciales el potencial de ventas traspasa los límites de un distrito y, por su ubicación, puede abarcar más de uno. Generalmente, no menos de tres si tiene una superficie arrendable de 20,000 metros cuadrados”, explicó Ernesto Aramburú, director ejecutivo de Inversiones y Asesorías Araval.

Es por eso que los referidos malls también suplen las demandas de distritos como Los Olivos y Comas, con 326,000 y 520,000 habitantes, respectivamente.

Este último distrito ya debería tener durante este año un mall, en el ex aeródromo de Collique, de la mano del Grupo Falabella.

Sin embargo, el mercado en estos tres puntos es amplio: San Martín de Porres tiene un potencial de ventas residual de US$ 45 millones mensuales, mientras que Los Olivos alcanza los US$ 26 millones, y Comas, luego del ingreso de Mall Plaza, superaría los US$ 13 millones; estamos hablando de un potencial de ventas por unos US$ 84 millones mensuales.

Las otras Limas

En el caso de Lima moderna, el distrito que aún tiene un potencial de ventas, aunque muy poco, es La Molina. La cifra es poco mayor a los US$ 900,000, ello por el próximo ingreso de dos centros comerciales (Parque Arauco y Cencosud).

Además, los habitantes de La Molina se dirigen al actual mall del Grupo Breca en La Molina, al Jockey Plaza o al Centro Comercial El Polo.

“La idea es no canibalizarse y lograr que la oferta vaya acorde con la demanda. Por ejemplo, dentro de estos distritos con mercado potencial no aparece Jesús María en los primeros lugares, pues hay oferta existente cercana que ya sirve sus requerimientos actuales y el ingreso de nuevos pobladores incrementará sus ventas, pero se está sumando un nuevo proyecto (en la avenida Garzón)”, comentó Aramburú.

En tanto, si hablamos de Lima este, tanto San Juan de Lurigancho como Lurigancho-Chosica suman un potencial de ventas cercano a los US$ 49 millones.

Por el momento, su población, que supera los 1.3 millones de habitantes, acude a los malls en Lima norte o a la oferta, también escasa, de El Agustino (Parque Agustino).