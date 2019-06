Macusani Yellowcake: "Demora para continuar con estas exploraciones siempre son las comunidades"

El gerente general de Macusani Yellowcake (subsidiaria de la canadiense Plateau Energy), Raúl Solís, señaló -que como parte de los trabajos de exploración- en un primer cálculo de recursos (30 de junio del 2018), se encontró 2.5 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. Y meses después (al 31 diciembre del 2018), se se hizo un nuevo cálculo de recursos y se llegó a 4.71 millones de toneladas.

Para ello se necesitó -entre otros- el permiso social de una comunidad llamada Chacaconiza (Puno). Hacia adelante ya cuentan con el permiso de otra comunidad de la región para continuar con las perforaciones hacia el oeste del proyecto minero donde -según Solís- creen continúa la mineralización.

Sin embargo, a pesar de los avances, el gerente general advirtió que el problema y la demora para continuar con estas exploraciones siempre son las comunidades, pero con paciencia se ha logrado avanzar y firmar convenios respetando las normas legales y ambientales para este caso.

Añadió que el Estado se ha preocupado en dar una nueva norma para la exploración, que hace el trámite más corto y ligero y más fácil, pero eso queda en el papel. "Siempre digo que el permiso más importante es el permiso social”, anotó ante la comisión de Energía y Minas del Congreso.

Normativa

Para Solís, el litio no necesita una normativa para ser explotado. "Quien sí necesita (una normativa) es el uranio, pero no para ser explotado. La pregunta es: ¿para qué lo exploto si no puedo transportarlo y comercializarlo?", señaló.

A diciembre del 2016, se contaba con un equivalente a 124 millones de libras de uranio en la zona y unas 175 mil toneladas de carbonato de litio equivalente.