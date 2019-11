El gigante del lujo francés LVMH no descarta subir su oferta inicial de US$ 14,500 millones para adquirir la empresa de joyería estadounidense Tiffany, indicaron fuentes conocedoras de la negociación.

La compañía francesa anunció a finales de octubre su oferta para comprar Tiffany, pero las negociaciones están en punto muerto porque LVMH no quiere pagar más y la empresa estadounidense considera que vale más de lo que ofrece el grupo de lujo.

Las dos empresas retomaron sus conversaciones esta semana después de que el consejo de administración de Tiffany pidiera a LVMH replantearse su primera propuesta, según fuentes anónimas.

El grupo francés, propietario de las marcas Louis Vuitton y Dior , hará probablemente una nueva oferta, dijeron esas fuentes.

Otra fuente dijo, sin embargo, que es poco probable que la nueva oferta corresponda con lo que pide Tiffany: entre US$ 135 y US$ 140 por acción, cuando LVMH propuso US$ 120.

Contactado por la AFP, LVMH no quiso hacer ningún comentario sobre esta noticia.