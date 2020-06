El gigante francés de artículos de lujo LVMH no busca renegociar su adquisición de la cadena de joyería estadounidense Tiffany & Co por US$ 16,200 millones tras deliberar si hacerlo, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.

El CEO de LVMH, Bernard Arnault, ha estado en conversaciones con sus asesores para identificar formas de presionar a Tiffany para que baje el precio acordado de US$ 135 por acción en efectivo, informó Reuters el miércoles.

Arnault consideró si podría argumentar que la compañía con sede en Nueva York está incumpliendo sus obligaciones en virtud del acuerdo de fusión, dijeron las fuentes en ese momento. LVMH también informó que su junta había discutido el impacto de la pandemia COVID-19 en su acuerdo con Tiffany.

LVMH ha decidido que por ahora no planteará la cuestión de cambiar el precio del acuerdo con Tiffany, tras considerar los obstáculos legales involucrados, dijeron las fuentes. Arnault sigue preocupado porque la compañía está pagando de más por Tiffany, sostuvieron algunas personas.

La adquisición aún no ha recibido algunas aprobaciones regulatorias necesarias, y LVMH podría revisar el tema antes de que se cierre el acuerdo, especialmente si la situación financiera de Tiffany se deteriorara.

Si Tiffany incumpliera los pactos acordados con sus acreedores, LVMH podría usar eso para solicitar una renegociación de los términos, dijeron las fuentes.

Por su parte, Tiffany ha estado en conversaciones con sus acreedores para asegurarse de que cumple con sus convenios de deuda, agregaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que las negociaciones son confidenciales.

LVMH declinó referirse a la situación, mientras que Tiffany no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Tiffany le dará a LVMH una mayor participación en el lucrativo mercado de Estados Unidos y ampliará sus ofertas en joyería, el sector de bienes de lujo de más rápido crecimiento.