El productor nórdico de petróleo Lundin Energy AB está explorando una venta potencial que podría clasificarse como uno de los acuerdos europeos de petróleo y gas más grandes en años, dijeron personas con conocimiento del asunto.

La compañía sueca está trabajando con un asesor para estudiar alternativas estratégicas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.

Las acciones de Lundin Energy subieron hasta un 14% el lunes, el mayor avance intradiario desde abril del 2020. Al cierre del mercado en Estocolmo, registraban un alza del 10%, lo que le da la compañía un valor de mercado de aproximadamente 96,800 millones de coronas (US$ 10,700 millones).

Lundin Energy posee una participación en el campo Johan Sverdrup en Noruega, que es operado por Equinor ASA. También es el operador del campo petrolero Edvard Grieg en la plataforma continental noruega.

La empresa dijo el lunes en un comunicado que “se involucra continuamente en oportunidades que tienen el potencial de acumular valor” y, en ocasiones, mantiene conversaciones con “varias partes” en ese contexto. No se han tomado decisiones concluyentes con respecto a tales discusiones hasta el día de hoy, dijo Lundin Energy.

La industria de petróleo y gas ha experimentado una oleada de acuerdos a medida que las grandes empresas de energía buscan deshacerse de los activos no esenciales y aprovechar la mejora de los precios.

Propiedad familiar

Royal Dutch Shell Plc acordó a principios de este año vender sus activos de la Cuenca Pérmica en Estados Unidos a ConocoPhillips por US$ 9,500 millones, mientras que BHP Group llegó a un acuerdo para combinar sus operaciones de petróleo y gas con Woodside Petroleum Ltd. Los propietarios de Neptune Energy Group Ltd. están considerando una venta que podría valorar el explorador del Reino Unido en más de US$ 5,000 millones, informó Bloomberg News la semana pasada.

Las deliberaciones de Lundin Energy están en curso y no hay certeza de que conduzcan a una transacción, dijeron las personas. La compañía también podría considerar otras opciones, como una fusión o enajenación de activos, agregaron las personas.

Un vehículo de inversión controlado por los fideicomisos de la familia Lundin es el mayor accionista de la compañía sueca, con una participación del 33%, según datos compilados por Bloomberg.