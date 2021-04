Este año la región Arequipa espera una recuperación progresiva de sus sectores productivos que fueron impactados fuertemente el 2020 por la pandemia del COVID-19. Y ante el actual escenario de crisis económica esperan que se estimulen proyectos en inversión minera y se adecuen los protocolos sanitarios para una reactivación económica de los diferentes sectores. Ante ello conversamos con Luis Caballero Vernal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

¿Cómo se están viendo impactado los sectores productivos de la región Arequipa por la pandemia en lo que va del año?

El sector minería e hidrocarburos fue impactado fuertemente en el 2020, pero en lo que va del año se está recuperando a medida que se reactiva la operatividad de los proyectos. Sin embargo, comercio, servicios, alojamiento, restaurantes, y todo lo que está vinculado al sector turismo está muy golpeado, al igual que transportes y almacenamiento. Otras actividades económicas que vemos que se van recuperando este año son la industria pecuaria y pesquería.

¿Qué medidas están tomando las empresas para lograr la continuidad de sus operaciones?

Lo primero que se está haciendo es cumplir con el protocolo covid-19, hoy las empresas estamos en un periodo de sobrevivencia, no de generar ganancias; si alguna empresa llegó al punto de equilibrio en este periodo del año en hora buena. Desde el inicio de la pandemia se está conversando con el gobierno nacional, hemos estado participando en el comando covid-19, y hemos estado muy pendientes de las medidas focalizadas que nos han dado en la región.

¿Cuál es la situación actual de los pequeños y medianos agricultores en la región?

Las actividades económicas de agricultura en Arequipa no impactaron tanto al inicio de la pandemia. Sin embargo, el sector agrícola viene arrastrando problemas estructurales hace bastante tiempo y lo que ha complicado al sector es el cambio de la nueva ley de régimen agrario que entró en vigencia el 1 de enero y su posterior publicación del reglamento. Esto ha generado sobrecostos laborales que aún no estábamos listos, a pesar de que las empresas agrícolas arequipeñas si cumplían con todo lo que pedía la ley en su momento. Lo que va a generar esto ahora es que no haya futuras inversiones; aquella empresa que se dedicaba a exportar y tenía un plan de crecimiento anual ha preferido no seguir invirtiendo en nuevos desarrollos, lo que genera que perdamos competitividad en el sector agrario.

¿Qué proyectos se necesitan impulsar para mejorar el sector logístico en Arequipa?

En Arequipa tenemos almacenes de productos secos y almacenes de productos perecibles, pero aún son insuficientes, ya que solo podemos trasladar nuestra agroexportación a través de Lima o Arica, pero se puede conversar con el equipo de la empresa Altisur que se encarga del transporte de contenedores de minerales. Ellos podrían poner en marcha un proyecto de almacenamiento para productos perecibles en la ciudad.

¿También están impulsando proyectos vinculados al comercio electrónico?

En la región se está promoviendo un proyecto para construir un parque tecnológico que lidera la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Vemos mucho potencial en el sector tecnológico e innovación. Actualmente tenemos 60 empresas TICS y muchos consultores independientes que están atendiendo a varios sectores económicos.

¿Qué es lo que se busca a través de este proyecto?

Estamos proyectando a través de este parque tecnológico atender a sectores como minería, agroindustria, turismo y empresas textiles. La idea es generar empresas especializadas y capacitadas de forma tal que podamos contribuir con este desarrollo del empresariado arequipeño. En el sector tecnológico queremos depender más de nosotros mismos y no tanto de Lima. Como el sistema digital es muy dinámico, hoy las universidades están ofreciendo carreras con mayor demanda en ingeniería de sistemas, electrónica, informática, ciencias de la computación, entre otros.

¿Qué proyectos se están ejecutando para impulsar la modernización del aeropuerto de Arequipa y el puerto de Matarani?

Con respecto al aeropuerto de Arequipa se estimaba que el proyecto para su modernización costaría cerca de US$ 215 millones. En tanto, el puerto de Matarani se está invirtiendo constantemente para mejorar la cadena logística y vías de transporte. Este terminal portuario está atendiendo la exportación de minerales no solo de Arequipa, sino también de Cusco y Apurímac.

¿Se están concretando nuevos proyectos de vivienda y centros comerciales en Arequipa?

Actualmente hay dos proyectos inmobiliarios importantes, uno es Las Lomas de Yura que se está trabajando con un programa de financiamiento de Techo Propio y el otro es un proyecto de vivienda en la zona de Umapalca, ubicado en el distrito de Sabandía. En ambos casos la oferta es de 100 viviendas.

Con respecto al sector comercio se ha retomado la construcción del centro comercial La Barraca, donde se tiene previsto invertir US$ 3 millones. Este proyecto que está ubicado cerca al terminal terrestre de Arequipa se instalarán 300 puestos de 20 rubros de venta, y tiene un formato para pequeños negocios modernos. Los propietarios están abiertos a recibir cualquier marca de afuera.

¿Ha habido algún apoyo para las empresas arequipeñas por parte del estado?

Inicialmente las empresas arequipeñas pudieron acceder al programa de Reactiva Perú, el cual inicialmente tenía un año de gracia para pagar los préstamos más sus intereses, pero por suerte se ha ampliado el plazo de pagos, en forma tal que los empresarios puedan pagar sus préstamos; esto da más oxígeno a las empresas para que puedan cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, nadie garantiza que las empresas puedan generar los ingresos necesarios y cancelar sus deudas durante ese periodo de gracia.

¿Cómo se encuentra el sector de turismo?

Definitivamente las pequeñas y medianas empresas de los sectores del comercio, servicios, restaurantes y turismo son los más golpeados por la pandemia. Los hoteles más emblemáticos del Valle del Colca sus niveles de ocupabilidad son muy bajos, están solo atendiendo un poco de la demanda de turistas nacionales. Los restaurantes han preferido no abrir y seguir con el delivery, ya que con un reducido aforo tienen un pequeño porcentaje de venta y no les permite cubrir todos sus costos. El turismo gourmet que era nuestro fuerte en la región también está golpeado.

¿Qué ha proyectado en su plan de trabajo la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa para este año?

Tenemos dos pilares, concentrarnos en la reactivación económica y tenemos que acelerar las vacunas. Tenemos que lograr que las vacunas lleguen a la mayoría de nuestra población, sin ellas vamos a estar con cierres, aforos y limitaciones que no nos va a permitir la reactivación. Otro pilar es tender puentes entre el sector público y privados para sacar adelante los proyectos más emblemáticos de la región.

Esperan que este año se pueda iniciar construcción de Majes-Sihuas II

Con respecto al proyecto de irrigación Majes-Siguas II, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Luis Caballero Vernal, señaló que esperan que el procedimiento establecido por las autoridades para darle viabilidad al proyecto se acelere y con ello se retomen las obras de construcción. Así, luego de que ProInversión aprobara los lineamientos de la adenda 13, se encuentran -dijo- a la expectativa de que el MEF y la Contraloría emitan sus opiniones y en caso sean positivas, la aprobación de la adenda deberá estar a cargo del Consejo Regional de Arequipa, que son quienes aprueban o desaprueban dicha adenda.

“Como gremio esperamos que la opinión del MEF sea favorable para iniciar el proyecto este año, que es muy importante para la región; se estima que generará 1,200 puestos de trabajo entre directos e indirectos”, indicó.

Señaló que en diferentes oportunidades el sector privado se ha reunido con las autoridades y diferentes grupos de interés para lograr viabilizar el proyecto, por lo que ven positivo que se esté dando un primer paso. “Como gremio continuaremos contribuyendo a que este proyecto sea una realidad, pues sabemos el impacto positivo que generará en nuestro PBI, recaudación fiscal, generación de puestos de trabajo, y otros”, reiteró.