El "lugar negro" de Apple: pocos beneficios y falta de seguridad

El nuevo campus de Apple en Cupertino, California, simboliza la forma en que la empresa se ve a sí misma como empleador: inspira a sus trabajadores con su magnífica escala mientras los mima con su cafetería de cuatro pisos y su enorme gimnasio, pero un grupo de contratistas de la compañía considera que otro edificio, a casi 10 kilómetros de distancia en Hammerwood Avenue en Sunnyvale, tiene mayor simbolismo.

Este edificio tiene de insípido lo que el principal tiene de sorprendente. Desde el exterior, parece haber un área de recepción pero no está disponible, lo que cobra sentido dado que las personas que trabajan en esta oficina satélite, en su mayoría empleados de contratistas de Apple que trabajan en Apple Maps, usan la puerta trasera.

Trabajadores afirman que los gerentes les dieron instrucciones de caminar varias cuadras antes de llamar a casa. Varias personas que trabajaron allí agregan que se conoce como "lugar negro", como si fuera un recinto de operaciones encubiertas.

Dentro del edificio, detallan extrabajadores, se acostumbraron a que las máquinas expendedoras no estuvieran llenas y a esperar en la fila para usar los baños de los hombres. La sorpresa arquitectónica y el deleite no eran prioridad; después de todo, casi todos los trabajadores subcontratados en Hammerwood se van al terminar sus asignaciones de 12 a 15 meses.

No es raro que los trabajadores duren menos. De acuerdo con 14 subcontratados actuales y exempleados Apex Systems, una firma que se ocupa del personal del edificio y otras oficinas de mapeo de Apple, se desempeñaron bajo la amenaza constante ser despedidos.

"Nos quedó muy claro que éramos empleados voluntarios y que nos despedirían en cualquier momento", comentó un antiguo subcontratado de Hammerwood quien, como la mayoría de los trabajadores entrevistados para esta nota, habló bajo condición de anonimato porque firmó un acuerdo de confidencialidad con Apex. "Había una cultura de miedo entre los subcontratados que me infectó y probablemente se extendió".

Apex, no Apple, gestiona a los trabajadores que contrata. Apple dice que exige a las empresas contratistas tratar a los trabajadores con "dignidad y respeto". Luego de una consulta de Bloomberg News, la compañía informó que realizó una auditoría sorpresa a las instalaciones en Hammerwood y se encontró un ambiente de trabajo compatible con otras ubicaciones de Apple.

"Al igual que hacemos con otros proveedores, trabajaremos con Apex para revisar sus sistemas de administración, incluidos los protocolos de contratación y despidos, para garantizar que los términos y condiciones de empleo sean transparentes y se comuniquen claramente a los trabajadores con anticipación", señaló un vocero de Apple en una declaración.

Buddy Omohundro, director de servicios y consejero general de Apex, indicó en un correo electrónico que su empresa se esfuerza por garantizar la mejor experiencia de trabajo posible. "Apex ofrece múltiples vías para que los empleados expresen sus inquietudes, tanto de forma directa y anónima, y para que se aborden esas inquietudes", escribió.

Apex es una pequeña parte de la extensa red mundial de firmas de personal que trabajan con Apple; ni siquiera es la única empresa encargada del personal en las instalaciones de Hammerwood Avenue.

Solo para Apple Maps, los trabajadores están repartidos en varios lugares de Silicon Valley, además de Austin, Texas; Londres; República Checa e India, según personas que trabajaron en el proyecto. La operación involucra a miles de contratistas.

En Hammerwood, por momentos el total de empleados ha superado los 250, aunque la cifra fluctúa y Apple declinó ofrecer un recuento actual.

Recintos como el de Hammerwood rompen con la mitología de Silicon Valley como una especie de utopía industrial en la que personas con talento trabajan por su cuenta a cambio de sueldos enormes y opciones de comprar acciones. Una percepción común en el Área de la Bahía de San Francisco es que su único problema serio de tecnología y mano de obra es el alto costo de la vida impulsado por los salarios obscenos de la industria, pero muchos de esos habitantes más pobres también trabajan en tecnología.

Durante décadas, subcontratados y otros trabajadores contingentes han servido comida, conducido autobuses y limpiado inodoros en campus tecnológicos. También han construido tableros de circuitos y escrito y probado software, todo a cambio de salarios por hora y poca o ninguna seguridad laboral.

El trato que reciben estos trabajadores emerge junto con el acoso sexual y las prácticas de contratación militar como objetivo principal de la ola de activismo de trabajadores tecnológicos en los últimos dos años.

Cuando empleados de Google realizaron una huelga en noviembre pasado, muchos trabajadores contingentes no se enteraron con anterioridad porque no tienen acceso a las listas de correo internas. Un mes después, trabajadores enviaron una carta abierta a la gerencia de la empresa que exige mejores condiciones de trabajo para empleados temporales, proveedores y contratistas.

Las operaciones de Apple Maps con personal de Apex brindan una visión sombría del trabajo por subcontrato, de acuerdo con empleados y exempleados de Apex. Algunos aceptaron empleos allí con la esperanza de conseguir un trabajo de tiempo completo en Apple, una posibilidad con la cual aseguran Apex los ilusionó, solo para descubrir que las chances eran mínimas.

Al enfrentar contratiempos en los últimos meses, Apple ha reducido aún más la práctica de asignar trabajadores subcontratados a puestos de tiempo completo, de acuerdo con una persona familiarizada con las operaciones de la compañía.Otros trabajadores de Apex aceptaron la oferta solo para tener la palabra Apple en su currículum.

No obstante, gerentes de Apex inicialmente distribuyeron textos específicos sobre qué podían incluir en sus perfiles de LinkedIn. El verano boreal pasado, Apex indicó que tuvieron que eliminar la palabra Apple y a su empleador simplemente como "Una gran compañía de tecnología a través de Apex Systems", según dos exempleados.

Las restricciones fueron solo uno de los muchos recordatorios sobre el estatus inferior de los subcontratados, como el diseño de Apple en sus credenciales de identificación. Para los empleados directos, las manzanas son multicolores, en cambio los subcontratados recibieron lo que uno llamó "gris triste". Es común que las compañías distribuyan diferentes distintivos a los subcontratados, una práctica a la que trabajadores descontentos de la industria apuntan como evidencia de un sistema de castas.

Amber Lutsko, quien trabajó para Apple a través de Apex en 2017 y 2018, describió una charla de bienvenida que tuvo como objetivo hacer que se sintiera honrada y excluida al mismo tiempo. "¡Usted ahora trabaja en Apple! ¡Lo logró!", recuerda que le dijeron. "No puede usar el gimnasio".

Apple cuenta con alrededor de 130,000 empleados de tiempo completo y también acepta trabajadores de unas tres docenas de firmas de personal, según OnContracting, sitio web que brinda información de mercado a compañías de personal. Las firmas contratantes trabajan en iTunes y la infraestructura de servidores, servicio al cliente y seleccionan artículos para Apple News.

Apex, la mayor división de ASGN, una compañía de personal de Los Ángeles, le ha brindado a Apple un flujo constante de técnicos de mapeo, cuyos trabajos consisten en verificar que el software de Apple trace caminos en los lugares correctos o responder a informes sobre inexactitudes en mapas existentes.

La mayoría tiene entre 20 y 30 años y se graduó recientemente de la universidad. Los salarios en general son de alrededor de US$ 25 la hora, lo que algunos trabajadores consideran generoso y otros lo ven como mezquino. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., el salario medio por hora para los técnicos de mapeo a nivel nacional en el 2017 fue de US$ 20.84, mientras que la remuneración promedio por hora para los mismos trabajos en California sumó US$ 30.61.

Con la asistencia de Josh Eidelson y Mark Gurman.