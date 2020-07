Después de obtener más de US$ 20,000 millones en inversiones de empresas como Google y Facebook Inc., el multimillonario indio Mukesh Ambani presentó una visión para su empresa digital, mientras busca construir un titán tecnológico local que pueda rivalizar con los gigantes mundiales.

Al delinear planes para Jio Platforms Ltd. en la junta anual de accionistas de su conglomerado, Reliance Industries Ltd., el hombre más rico de Asia habló el miércoles principalmente de tecnología. Dio a conocer una gran cantidad de servicios, incluida una red inalámbrica de quinta generación para principios del próximo año y una mega plataforma de transmisión de video que consolidará a Netflix, Disney+ Hotstar, Amazon Prime y docenas de otros canales de televisión.

“Creo que ha llegado el momento en que una compañía de productos y servicios digitales verdaderamente global emerja de la India y se considere entre las mejores del mundo”, dijo el magnate a las más de 300,000 personas, desde 41 países, que iniciaron sesión en la conferencia virtual.

Ambani, de 63 años, que heredó un imperio de refinación de petróleo y petroquímicos después de la muerte de su padre en el 2002, ahora está apostando por la tecnología para el crecimiento futuro en un giro alejado del negocio heredado. Jio Platforms, que fue presentada el año pasado, ahora tiene como ambición central aprovechar un mercado de más de mil millones de personas que cada vez adopta más el uso de dispositivos móviles y planes de datos para comprar en línea. Jio está atento a la oportunidad para cambiar el comercio minorista, la transmisión de contenido, los pagos digitales, la educación y la atención médica.

Rivales gigantes

Esos planes pondrían a Jio en competencia directa con las operaciones locales de gigantes de comercio electrónico como Amazon.com Inc. y Walmart Inc. El potencial de crecimiento en India ha ayudado a Jio a atraer a algunos de los principales nombres de Silicon Valley como inversionistas. Google de Alphabet Inc. es el último en incorporarse, con el anuncio del miércoles de una inversión de US$ 4,500 millones por una participación de 7.7%, que valora la empresa digital en aproximadamente US$ 58,000 millones.

Reliance ha recibido un gran interés de los inversionistas por su unidad minorista y planea incorporar socios globales en los próximos trimestres, dijo Ambani sin compartir más detalles.

Estos son algunos de los planes establecidos por Ambani:

Google y Jio se están asociando para construir un sistema operativo que pueda alimentar un teléfono inteligente 4G/5G barato

JioMart, el portal de compras en línea, y WhatsApp trabajarán estrechamente para crear oportunidades de crecimiento para millones de pequeños comerciantes indios y permitir a los clientes realizar transacciones sin problemas en las tiendas de menor tamaño

Jio Glass reunirá a profesores y estudiantes en salas virtuales 3D y llevará a cabo clases holográficas a través de nuestra nube Jio Mixed Reality en tiempo real

Banda ancha para emprendimientos y pequeñas empresas; Red del Internet de Cosas (NB-IoT)

Jio, que comenzó como un proveedor de servicios inalámbricos en el 2016, implementará su red 5G una vez que las ondas estén disponibles, según Ambani. A diferencia de otros operadores, Jio utilizará una tecnología desarrollada localmente para 5G, dijo Ambani, dejándola inmune a las disputas políticas vinculadas a los proveedores de equipos chinos en los que están involucradas las compañías de telecomunicaciones globales.

El discurso de Ambani se refirió al negocio petrolero más cerca del final y confirmó que la transacción de venta de participación en su división de petróleo y productos químicos a Saudi Arabian Oil Co. no había progresado según lo planeado. La tan esperada actualización del acuerdo provocó una caída en las acciones de Reliance.

Las acciones de Reliance bajaron 6.2% el miércoles, la peor pérdida intradiaria desde el 12 de mayo, reduciendo las ganancias de un repunte impulsado por las inversiones en Jio. Las acciones todavía registran un valor de más del doble de su mínimo del 23 de marzo.