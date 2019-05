Luego de 29 años ¿Cómo ha cambiado la telefonía? La batalla ganada por el móvil sobre las otras telefonías

Hace unos 29 años ocurría lo que para los millennials hoy son recuerdos vagos y para lo centennials lo inimaginable. En las calles, ante una emergencia, la búsqueda y hallazgo de una cabina de teléfono público se convertía en la solución al problema; el tener un teléfono fijo era básico en el hogar y el hacerse de uno no era cosa fácil.

Un trámite para adquirirlo podía demorarse no meses, sino años, y claro, sumando a interminables colas. Y el alcanzar el ansiado aparato era una victoria. Ya estábamos listos para comunicarnos. Era nuestro nivel de inmersión con el mundo, aunque muchas veces con límites. Claro, las tarifas no eran bajas y la palabra “plan” no tenía una connotación ligada a las telecomunicaciones.

Hoy el mundo evolucionó y nosotros con él. Y sin duda el teléfono celular desplazo –aunque no del todo- al teléfono fijo y a las cabinas naranjas y luego azules de Telefónica del Perú que podían ser usadas con monedas.

Quien nos puede dar más alcances de toda esa historia es Telefónica del Perú . Milagros Montenegro, Vicepresidenta de Estrategia y Asuntos Públicos de la compañía. “Aunque la telefonía fija jugó un papel muy importante en las comunicaciones de las personas a partir de los años noventa, en 1993 el Perú mostraba uno de los índices más bajos de penetración de las telecomunicaciones en América Latina”, comentó.

Para darnos una idea, en ese año, solo tres peruanos de cada 100 tenían teléfono, por debajo de Bolivia, Uruguay, Ecuador, Chile y Colombia. Y para que el teléfono llegara al hogar el tiempo de espera podía llegar a 70 meses.

Jaime Briceño, docente de la carrera de Marketing de USIL, destaca que hemos pasado desde esos años de una telefonía fija extremadamente cara, que podía costar miles de dólares solo “la membresía”, sumado a un cargo fijo mensual elevado.

Hoy la telefonía fija ha pasado a ser accesoria. “Las líneas fijas hoy se han vuelto prepago y si no hablas no tienes que pagar”, sostuvo. “Es sencilla acomodada al uso del cliente”, agregó. Pero no se extingue, en eso Briceño es claro, es una alternativa a lo que hoy existe y pasó a un segundo plano. Otro aspecto que destacó es que la telefonía fija se ha vuelto transversal, ya no es elitista.



GRAFICO DE TELEFONIA FIJA VERSUS MOVIL GRAFICO DE TELEFONIA FIJA VERSUS MOVIL Kelly Villanueva

El adiós de la telefonía pública.

Pero si hablamos de extinción la palabra calza bien en la telefonía pública, y fue la telefonía móvil la que lo ocasionó. Briceño dice que desde hace unos años, personas vendían llamadas desde móviles, aunque esto también va disminuyendo ante la masividad de los teléfonos celulares.

Para Montenegro, durante años la telefonía pública cumplió un rol muy importante para facilitar la comunicación y desarrollo de cualquier actividad económica, social o familiar, especialmente en aquellas localidades donde no había otra forma de comunicación, pero las cifras no mienten



TELEFONIA PUBLICA EN EL PERU TELEFONIA PUBLICA EN EL PERU Kelly Villanueva

MINUTOS USADOS EN TELEFONIA PUBLICA MINUTOS USADOS EN TELEFONIA PUBLICA Kelly Villanueva

La evolución del móvil

Es así como la estrella de las últimas casi tres décadas es la telefonía móvil. En los años 90, ya empezaban las primeras empresas de celular como la italiana TIM y se tenía el modelo Nokia 3008 o marcas como Motorolla y Audiovox, pero en sí con una oferta limitada.

“Hemos pasado de pantallas negras muy pequeñas a multicolor, y en el camino, en todos estos años evolucionando en tamaños y con una suma de marcas que siguen llegando”, indicó Briceño.

A su turno, Montenegro consideró que el verdadero despegue de la telefonía móvil empezó de la mano del nuevo milenio. “En el año 2001, Movistar tenía 1 millón de líneas móviles y en el 2016 ya contaba con más 5 millones de líneas activas”, sostuvo.

El crecimiento en el uso de la telefonía móvil vino con el avance de las tecnologías y la masificación de los terminales móviles, agregó la ejecutiva. “Solo en los últimos quince años se ha pasado de la voz a los datos móviles, con la llegada de los smartphones, el 3G y el lanzamiento del 4G/LTE en 2014. Hoy en día los datos son el principal servicio que buscan tener los clientes por la ubicuidad de la conexión”, refirió.

Pero el objetivo es uno solo dice Briceño “El objetivo es comunicarnos y solo ha cambiado la forma, ahora lo podemos hacer donde sea y estamos omnipresentes, el fondo es el mismo”, comentó.