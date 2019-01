Low cost Viva Air inició venta de pasajes para sus dos nuevos destinos, ¿cuáles son?

La linea de bajo costo Viva Air inició la venta de pasajes a sus nuevos destinos nacionales de Lima a Cajamarca y Tacna. Según informó la empresa, los pasajes ya se pueden adquirir ingresando a su portal web desde US$ 35 la ruta Cajamarca – Lima; mientras que en US$ 40 el tramo Lima – Cajamarca; así como en US$ 45, Lima – Tacna y en US$ 40, Tacna – Lima .

La suma de estas rutas se debe a la reciente incorporación de tres aeronaves nuevas en Perú sumando un total de cinco aviones, lo cual le permite al grupo, seguir con su plan de expansión y responder positivamente a la demanda del mercado peruano.

Estas aeronaves fortalecen la operación de Viva Air, para ofrecer más oportunidades de volar, generar conectividad y desarrollo en el país, refirió. “Es muy importante contar con aeronaves nuevas ya que nos trae eficiencias que nos permiten ofrecer precios más económicos, asegurando consistencia en el servicio y de ese modo, vuelos puntuales”, declaró el CEO de Viva Air Perú, Eduardo Fairen.

El gerente señaló que para fines del 2019, planean transportar a más de 80,000 pasajeros en cada ruta, donde se espera que las tarifas se reduzcan en un 40% respectivamente. “Nuestro plan es atender la totalidad de aeropuertos cuya infraestructura nos lo permita y así seguir conectando a los peruanos a precios bajos”, comentó Fairen.

Viva Air contará con un vuelo diario para Cajamarca y Tacna, y tendrá los siguientes itinerarios:

Cabe destacar que Viva Air apuesta por estos dos nuevos destinos nacionales debido a la demanda de viajeros que generan, por ser ciudades con diferentes atractivos turísticos, exquisita gastronomía y un gran desarrollo comercial actualmente.