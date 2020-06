José Vargas Feldmuth, CEO de Sky, comentó a Gestión.pe que la aerolínea se encuentra lista para iniciar operaciones una vez que el Gobierno anuncie la fecha exacta de reapertura del sector aeronáutico. Proyecta que de los 12 destinos nacionales que ofrecía hasta antes de la pandemia, se reducirá preliminarmente a seis.

Las demás rutas se irán sumando en la medida que lo permita la autoridad sanitaria, que irá de la mano con el avance del COVID-19. También calificó de ‘vital’ la ayuda que pueda brindar el Estado -a través de una línea de crédito- para superar los efectos de la crisis y sobre todo afrontar el pago de alquiler de las aeronaves.

“Si bien aplicamos al programa de garantías Reactiva Perú, no es suficiente por lo que es vital el apoyo estatal”.

-¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en las operaciones de Sky?-

La situación ha sido muy dura e imprevista con la ampliación continúa de la cuarentena. La ventaja que tuvimos es que nos agarró en plena proceso de crecimiento y con una flota de seis aeronaves, lo que era más manejable. Con la pandemia hicimos lo mismo que otras aerolíneas en el mundo que es básicamente cuidar la casa, por lo que tuvimos que tomar una serie de medidas internas como bajarnos los sueldos; mientras que un grupo de trabajadores aplicó a la suspensión perfecta. También refinanciamos las deudas pendientes con nuestros principales proveedores y steakholders.

-Respecto a las medidas tomadas, ¿cuántos trabajadores fueron impactados?-

Toda la compañía ha puesto el hombro con la expectativa de iniciar operaciones. Tampoco somos una planta de personal muy grande. De pronto éramos 327 colaboradores y esperamos que hasta fin de año todos estemos trabajando nuevamente, aunque va a depender de cómo se vaya incrementando la demanda. Estamos adaptándonos a lo que va ser la nueva normalidad.

-En ese sentido, ¿volarán a todos sus destinos?-

Sky vuela en Perú a 12 destinos nacionales y estábamos por iniciar operaciones internacionales cuando empezó la pandemia. No creo que vayamos a todos los destinos a los que volábamos hasta antes de la crisis. En una primera etapa vamos hacer lo mismo que han hecho todas las aerolíneas del mundo que es comenzar de a pocos. Calculo que inicialmente estaríamos volando –de acuerdo a las disposiciones del Gobierno– a seis destinos . No obstante, en la medida que la pandemia está más arraigada en una ciudad, no se volará a ella. La idea es volar a las ciudades con mayor demanda y contribuir de la mejor manera a la reactivación de la economía.

-Respecto a la capacidad operativa, ¿cuál es la expectativa?-

En Europa –por ejemplo– para la quincena de junio casi todo el espacio Schengen se está abriendo para vuelos y están iniciando entre un 20% y 30% de capacidad (ocupabilidad) a la que tenían antes de la crisis. Algunos –por ejemplo- como Ryanair están hablando de alcanzar el 40% de capacidad disponible para julio. En nuestro caso inicialmente vamos a estar cercano al 20%. La buena noticia es que tenemos la flota completa en Perú -3 aviones- y en función en cómo se vaya reactivando la demanda iremos incrementando la oferta.

-¿Qué estrategias están diseñando para alentar la demanda ante el temor al contagio?-

El eje gira alrededor de la seguridad. Lo que queremos es que el pasajero se sienta seguro al momento de viajar por lo que estamos viendo toda la experiencia de viaje en su conjunto para fomentar –por ejemplo– que la gente no pase por el counter para hacer el check list. Para lo cual ya tenemos disponible nuestra app para que lo pueda hacer con antelación y evitamos así contacto. También el protocolo de las aerolíneas contempla el uso obligatorio de mascarillas para todo el personal; la limpieza de los aviones con los estándares más altos y sobre todo lo que hace la diferencia –y es lo que vamos a salir a enseñar– es cómo funcionan los filtros en los aviones, que renueva el aire cada tres minutos y elimina cualquier partícula con una efectividad del 99%. Lo que permite que el avión se encuentre estéril y seguro. A lo que suma una serie de medidas como uso de gel, la toma de temperatura al momento de entrar, entre otras acciones.

-¿Y por el lado económico, se esperan ofertas o reducción en el precio de los pasajes?-

Confiamos en nuestro modelo de bajo costo, al contar con una flota moderna que nos permite optimizar costos y trasladarlos al cliente. Estábamos antes de la pandemia entre un 20% y 30% por debajo del mercado. Lo que tenemos que hacer ahora es mantener esta estrategia, y sí eventualmente, vamos hacer campañas para la gente sepa que es súper económico volar en avión y que es mucho más seguro que el transporte terrestre. El modelo low cost ha salido fortalecido tras cada crisis que ha tenido el sector debido a que los pasajeros se refugian en propuestas de bajo costo.

LIMA, MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DEL 2019. JOSE RAUL VARGAS, CEO DE SKY AIRLINE PARA PERU. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

-Apoyo estatal-

-Aetai viene solicitando desde hace más de dos meses al Gobierno su apoyo para el otorgamiento de líneas de crédito así como la reducción de impuestos aeroportuarios, ¿cómo avanza este pedido?

Hemos venido trabajando muy de la mano como gremio con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y con Transporte y Comunicaciones para explicarles que las empresas del sector necesitamos aplicar a líneas de crédito, pero -ojo- no queremos que nos regalen nada por el contrario requerimos de líneas de crédito que nos permitan pasar la ola . Lo bueno es que hemos tenido buena receptividad de parte de las autoridades y entiendo que nuestra propuesta los están trabajando en el MEF.

-¿En el caso puntual de Sky esta línea de crédito de cuánto podría ser?-

No se ha hablado todavía de eso. Nos han preguntado cual la situación del sector y proyecciones. En el caso de Sky (la pandemia) nos agarró sólidos como el segundo operador del mercado y a dos semanas de iniciar nuestras operaciones internacionales. Incluso venía el séptimo avión. Toda esta información es lo que hemos enseñado a ambos ministerios para que lo tomen en consideración. La otra arista son las tasas (impuestos aeroportuarios) la que considero, va a salir más rápido. Esto nos va a ayudar en los gastos de operación del día. El gran problemas es que la operación se paralizó, pero el costo de los principales proveedores como el que nos alquilan los aviones continúa. Esto es la que queremos salvar para no comprometer la flota.

-¿Si no sale esta línea de crédito se corre el riesgo de seguir el camino de Latam o Avianca?-

Es difícil no tener serios impactos sin la ayuda del Gobierno. En el caso puntual de Sky -por ejemplo- hemos aplicado a los préstamos de Reactiva Perú, pero no es suficiente. Entiendo que tanto el MTC como Mincetur saben mucho de la industria y estamos seguros que nos van a dar facilidades. Es vital la ayuda estatal, es como un oxigeno.

Dato: La aerolínea proyecta que el 2021 podrán arribar el séptimo y octavo avión que iban a operar en Perú este año. Igualmente que para el próximo año se puedan anunciar los nuevos destinos internacionales a los volarán.