La aerolínea low cost SKY Perú anunció el inicio de su primera ruta interregional en Perú en la ruta Arequipa y Cusco.

Explicó que desde el 06 de enero, la línea aérea volará de Cusco a la ciudad blanca los lunes, miércoles, viernes y domingos; en tanto a partir de hoy volará de Arequipa a la ciudad imperial los martes, jueves y sábados.

La aerolínea proyecta transportar más de 4,000 pasajeros al mes, logrando más del 25% del total de viajeros que vuelan en estas rutas, entre los que resaltan turistas nacionales y extranjeros, así como emprendedores, empresarios y viajeros corporativos.

Los pasajes van desde S/ 75 o US$ 22 para volar de Cusco a Arequipa y desde S/ 82 o US$ 24 para volar de Arequipa a Cusco en la tarifa Zero, la cual permite viajar con un bolso de mano o mochila de 25 x 35 x 45 cm de hasta 20 kg.

El General Comercial de SKY en Perú, Franco Chaparro, indicó que con este primer vuelo interregional se conectará a Arequipa y Cusco sin pasar por Lima.

"Por primera vez los peruanos tendrán la posibilidad de viajar en esta ruta a tarifas low cost, que son cerca de 20% más bajas que las de la competencia. Así, seguimos cumpliendo nuestra promesa de poner el cielo al alcance de todos los peruanos”, señaló Franco Chaparro.

El dato

SKY se alista para iniciar vuelos hacia Juliaca y Puerto Maldonado en el mes de febrero con tarifas low-cost que permitirán conectar a más peruanos con impresionantes destinos