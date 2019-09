PetroTal, empresa petrolera liderada por peruanos que opera el Lote 95 ubicado en Bretaña, distrito de Puinahua en la provincia de Requena, Loreto informó que recibió la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd).

La empresa destacó que en mayo logró incorporar capital adicional proveniente del mercado de valores de Londres, por aproximadamente US$ 24 millones netos.

Sin embargo, durante los primeros seis meses del 2019, PetroTal registra una pérdida de S/ 3.6 millones, lo que significa una reducción significativa respecto del mismo periodo del 2018 que fue aproximadamente S/ 10 millones.

Al cierre del primer semestre, la compañía registra ventas por US$ 12.6 millones (antes del pago de regalías), gastos por US$ 13.7 millones, obligaciones por US$ 45.7 millones, así como activos por US$ 145.8 millones.

Producción

PetroTal ha completado con éxito dos pozos productores de petróleo BN-95-2XD y BN-95-3D, con lo cual la producción diaria de petróleo en el Campo Bretaña Norte ascendió a 5,000 barriles. En el segundo trimestre se produjo un total de aproximadamente 280,000 barriles de petróleo en el Campo Bretaña.

Cabe señalar que el mes pasado, se convirtió el pozo de re-inyección de agua en uno productor de petróleo, el cual se encuentra en prueba de producción.

Por otro lado, Manolo Zúñiga, CEO de PetroTal, destacó que el levantamiento de capital permitió incrementar la producción a 10,000 BPD a finales de año, antes de lo esperado. “Hemos demostrado consistentemente una disciplina de manejo de capital y continuamos buscando maneras de optimizar nuestras operaciones en el Campo Bretaña para crear valor para todos nuestros stakeholders, entre ellos los pobladores del canal de Puinahua”.

Impacto Social

En otro momento, Zúñiga señaló que la compañía cumple con sus objetivos, empleando al máximo su capacidad operativa en Bretaña, optimizando su producción para asegurar los objetivos previstos para el tercer trimestre del año.

“Seguimos teniendo excelentes resultados en nuestro plan de desarrollo, gracias al conocimiento y experiencia de nuestro equipo de trabajo, liderado y conformado por peruanos con gran experiencia para el desarrollo de estos proyectos, lo cual debiera dar optimismo a nuestros stakeholders”, mencionó.