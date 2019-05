Lote 192: Firma del contrato con Petroperú podría postergarse hasta octubre

El contrato temporal del Lote 192 ( Loreto) con Frontera termina el 7 de setiembre del 2019; y de acuerdo a la ley aprobada por el Congreso, será Petroperú el que suscriba el nuevo contrato -con Perúpetro - como nuevo el operador.

Seferino Yesquén , presidente del Directorio de Perúpetro, señaló a gestion.pe que están en pleno proceso de consulta prevista para que la empresas estatal regrese a la explotación petrolera (upstream).

"Estamos en el proceso de consulta previa que demora casi cuatro meses y ya depende del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Ahora estamos en las discusiones técnicas con las comunidades y ya vamos a empezar las discusiones con el mismo Petroperú", comentó.

En esa línea, dijo que los términos del contrato, que incluirá el requerimiento de todas las partes, debería estar listo entre setiembre y octubre .

Por el lado de Perúpetro -detalló Yesquén- los requerimientos están relacionados a perforación de nuevos pozos, adecuación de todas las instalaciones de superficie y algunas actividades de exploración que quedan en ese lote.

"A eso se le está agregando todo el tema socio ambiental y la inclusión de un fondo social que sirva para atender las necesidades de las comunidades cercanas al lote", refirió.

Tullow

Respecto a los cuatro lotes petroleros que tiene Tullow Oil pendiente de operar (Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68), Yesquén dijo que estos podrían mover una inversión de hasta US$ 170 millones.

"El lote Z-64 es el primer lote que hemos recuperado y nos ha enseñado cómo actuar y qué mejorar, con la finalidad de recuperar los otros lotes. El tema concreto es con los pescadores; ellos tienen dudas y conceptos preconcebidos, sin embargo, hay muestras de que la pesca y el petróleo pueden coexistir", indicó Yesquén a gestión.pe.

"En la primera fase de exploración los cinco lotes en su conjunto tenía inversiones de alrededor de US$ 160 millones y US$ 200 millones. Con el primer lote que hemos recuperado se moverá entre US$ 26 y US$ 30 millones. La diferencia quitando el Z-64 sería lo que se puede mover en los otros lotes petroleros (hasta US$ 170)", agregó.