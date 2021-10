Por estos días, se realiza en Perú el rodaje de la tercera temporada de la serie “La reina del sur”, una coproducción de Netflix y NBCUniversal que se estrenará a mediados del 2022. Marcos Santana, presidente de NBCUniversal Telemundo Internacional, supervisa la operación y acompaña a su equipo en los distintos países de Latinoamérica donde se desarrollará la historia.

“Cada año elijo dos o tres producciones en las cuales opero como showrunner y productor ejecutivo y en las cuales disfruto supervisar directamente”, comenta el ejecutivo a Gestión.

Planes en el Perú

A través de una videollamada, Santana cuenta que se encuentra maravillado con Cusco, a pesar de ser esta la quinta o sexta vez que visita la ciudad imperial. “Cuando ‘La reina del sur’ salga al aire, el tema Perú se va a convertir, no solo para nuestro estudio sino para el resto de nuestros colegas, en motivo de conversación. Las luces, los matices, la fotografía son cosas bellas que no han sido debidamente explotadas”, afirma el directivo.

Esto abrirá la puerta, sostiene, a que se generen nuevas oportunidades para el país. “Estamos en discusión sobre dos grandes libretos que nos han presentado donde uno de ellos sería para desarrollarse íntegramente aquí y el otro, parcialmente”, revela Santana.

La industria en Latam

“La reina del sur” se rodará en Bolivia, Colombia, Argentina, México y Perú. Según Santana, se busca destacar la belleza de cada lugar entre los fanáticos de la serie (sus últimas dos temporadas llegaron a más de 120 países) y no los aspectos negativos. “Los latinoamericanos hemos sido los peores vendedores de nuestra cultura”.

Sin embargo, también admite que rodar en Latinoamérica supone muchas complejidades. “Salvo México, el resto de los países han sido muy inconsistentes en producción audiovisual”.

Manifiesta que durante 70 años solo se produjo un género, la telenovela, y que ahora, cuando hay una sobredemanda por otro tipo de contenidos, no se encuentran los recursos técnicos ni humanos para llevarlos a cabo. “Si requieres de un director de fotografía, este ya tiene compromisos por dos o tres años. Y no solo sucede en el área técnica, sino de talento. Cuando buscas actrices o actores bien formados, están ocupados. Y no puedes repetir todo el tiempo a los mismos como protagonistas”, detalla.

Esto genera sobrecostos a las producciones que buscan rodar en Latinoamérica, pues, como en esta ocasión, alrededor del 90% del personal técnico y de talento lo han traído desde el extranjero. Lo mismo sucede también con los equipos de filmación. “El objetivo es apoyarnos en todo lo local, pero desafortunadamente en todos los países no hay equipos ni quien los opere”.





Soluciones

Por ello, Santana argumenta que Latinoamérica debe invertir en escuelas de formación de profesionales de la industria audiovisual. “Y para que las escuelas sean competitivas, tienen que traer gente de afuera”, añade. “Somos una potencia de consumo, un mercado de 500 millones de personas que hablan español donde, sin duda Perú, por sus recursos, tanto naturales, de infraestructura, y humanos, va a jugar un papel protagónico”.