VTEX, la multinacional de tecnología para comercio unificado, registró US$ 99 millones en ingresos a nivel global, un crecimiento de 95%, y US$ 7.5 millones en GMV (gross merchandise value). En la región ha invertido cerca de US$ 20 millones para los próximos cuatro años con el objetivo de impulsar el e-commerce regional. El énfasis estará en áreas de inteligencia artificial, logística, B2B y omnicanalidad en Argentina, Colombia, Chile, México y el Perú.

Dentro de su estrategia al 2024, la compañía planea suscribir alianzas y adquisiciones con empresas en camino a la omnicanalidad y construir un hub en América Latina en conocimiento de tecnología y comercio global. Yuriko Huayana, country manager de VTEX en el Perú, adelanta que la estrategia para apalancar el crecimiento es ir más allá de la tecnología, al ser consultores de comercio electrónico y transformación digital.

Según Statista, el Perú será el segundo país latinoamericano con mayor crecimiento en ventas online, con 121%, este año. “Sin duda, el Perú es de vital importancia para la estrategia de expansión de VTEX”, asegura la ejecutiva.

La demanda por la ominicanalidad seguirá al alza, pues los consumidores prefieren que las plataformas de comercio electrónico posean módulos físicos que les permitan decidir si recogen los productos o si optan por el delivery. “La omnicanalidad ya no es una tendencia: es una realidad”, insiste Huayana, quien agrega que las billeteras móviles también son una necesidad del mercado, ya que hacen más fácil y rápida la compra para quienes aún no se atreven a usar sus tarjetas de crédito en línea.

Entre los proyectos de la compañía está la solución Live Streaming Commerce VTEX, una app que permite a las empresas realizar transmisiones en vivo para vender productos, generar experiencias e interactuar con sus clientes en tiempo real.