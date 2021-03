Los mercados se vieron sorprendidos este lunes por masivas ventas de acciones en poder de Archegos Capital Management, una empresa de inversiones con sede en Nueva York.

Tras una advertencia sobre pérdidas futuras, la acción de Credit Suisse perdió un 13.83% a 10.74 francos suizos en Zúrich, mientras que el banco japonés Nomura cerró con una caída de 16.33% a 603 yens en Tokio.

Afectado también, el alemán Deutsche Bank perdió 3.01% a 10.13 euros y los franceses BNP Paribas y Société Générale retrocedieron respectivamente 1.94% a 50.67 euros y 2.32% a 21.73 euros.

El viernes, partes en poder de Archegos, que administra la fortuna de Bill Hwang, fueron cedidas en masa a través de diversas operaciones realizadas entre otros por Morgan Stanley, Goldman Sachs y Deutsche Bank, informaron varios medios de prensa.

Las ventas de acciones en bloque, de más de US$ 20,000 millones, según Bloomberg, y de cerca de US$ 30,000 millones, según Wall Street Journal, no son frecuentes debido a su magnitud.

Involucran especialmente a las acciones de sociedades chinas cotizadas en Wall Street, como los gigantes de internet Baidu y Tencent Music o Vipshop, así como las empresas estadounidenses de medios de comunicación ViacomCBS y Discovery.

La empresa de inversiones habría sido impactada por la fuerte baja previa de ViacomCBS, de la que poseía muchas acciones, según el diario británico Financial Times, que cita fuentes allegadas al caso.

Esta baja llevó a expertos bursátiles de Archegos a pedir fondos adicionales para cubrir la baja de esas inversiones y a la larga llevó a Archegos a liquidar algunas de sus posiciones.

Los problemas de los fondos hacen temer reacciones en cadena en el mundo financiero.

Ya afectado por la quiebra de la empresa financiera británica Greensill, Credit Suisse también alertó sobre sus resultados.

La liquidación de las posiciones de Archegos no presenta un riesgo para el sistema financiero, pues el fondo se concentró en algunas inversiones arriesgadas, señaló Neil Wilson, economista jefe para Markets.com.