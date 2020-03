Hace unos días, desde España llegaron las primeras noticias sobre un posible acuerdo entre FIFA, FIFpro (el gremio mundial de futbolistas) y los clubes de fútbol para afrontar el nuevo escenario de emergencia mundial por el Covid-19 que ha paralizado todas las competiciones deportivas en el mundo.

Según las publicaciones deportivas españolas, el acuerdo incluía reprogramación de calendarios, algunas extensiones de contrato y trataba de abarcar la mayor cantidad de escenarios posibles como consecuencia del coronavirus. Entre ellos, uno de los escenarios contemplados era la reducción de salarios por parte de los futbolistas mientras dure la emergencia.

“Eso no es exacto. En cuanto a reducción de sueldo no ha habido ningún acuerdo a nivel de FIFpro. Hemos tenido una videoconferencia con FIFpro, quienes nos han afirmado que no ha habido ningún acuerdo”, señala Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú) a Gestión.pe.

Según explica el vocero del gremio de futbolistas, la reunión producida entre las representaciones del fútbol mundial tuvo como foco principal resolver la situación de las competiciones europeas. "Mientras en Europa están a punto de culminar su temporada de competiciones, en Sudamérica -y en Perú- recién estamos empezando", añade.

"Los torneos europeos están buscando solucionar el tema de los contratos, ya que muchos torneos probablemente se van a exceder del periodo regular y hay muchos contratos que culminan, así como otros jugadores que deben fichar por otros clubes. Esa situación es muy distinta a la realidad de Sudamérica", señala Baldovino.

-El torneo peruano: el posible nuevo calendario-

Partiendo de situaciones y coyunturas distintas para las competencias en ambos continentes, Baldovino señala que el calendario de nuestra Liga 1 tenía previsto tres paras durante el año para las competencias de la Selección peruana.

"La primera para era del 20 de marzo al 1 de abril por la fecha doble de Eliminatorias. La segunda para del torneo estaba prevista por la Copa América, entre el 1 de junio y el 20 de julio. La tercera para prevista era para la segunda fecha de Eliminatorias, que al parecer no se jugará este año. En total, son ocho semanas sin torneo local que los presupuestos de los clubes deben haber previsto y que el sueldo se abonaba de manera regular", señala Baldovino.

Con la suspensión de la Copa América y el probable reinicio de la Liga 1 para el próximo 15 de mayo, el calendario del torneo local no sufrirá alteraciones graves, considera el representante gremial. Por ello, no habría posibilidad para que el calendario de la Liga 1 se extienda más allá de la vigencia de los contratos, como sí está sucediendo en Europa.

"Ahora con la nueva coyuntura. Es probable que todo se reinicie, según el gerente de la Liga 1, el 15 de mayo. Entonces, allí ganas 15 días de mayo para la competencia, recuperas todo junio y julio. En total, recuperas las 8 semanas para poner al día el torneo. Entonces, no habría razón para un recorte de sueldo [por una posible extensión del contrato por calendario]. Además, los futbolistas ya trabajaron los primeros 15 días de marzo", explica.

-La liquidez de los clubes peruanos-

Un segundo factor, señala Baldovino, es que 14 de los 18 clubes del torneo local aún continúan cobrando los derechos de televisión, a pesar de que el torneo se encuentre paralizado.

"En el Perú, los clubes utilizan el dinero de la televisión para cubrir las planillas de sus jugadores. Con ese ingreso, tienen cubierta la planilla y además ya no están registrando gastos operativos por alimentación, traslados, hotel y concentración. Cuando una empresa pide suspensión o recorte de sueldo es porque no ingresa ni un dólar a su caja, en este caso los clubes aún perciben ingresos", apuntan desde el gremio de futbolistas.

Sin embargo, existen cuatro clubes que no tienen derecho de televisión: Carlos Stein, Deportivo Llacuabamba, Alianza Universidad y Atlético Grau.

"En ese caso, la FPF tiene que buscar una forma de solución a su problema de liquidez", manifiesta Baldovino.

Hasta el cierre de esta nota, Gestión.pe pudo conocer que al menos siete clubes de la Liga 1 si abonaron los sueldos de marzo a su plantel de jugadores. Esos clubes son UTC, Melgar, Universidad San Martín, Alianza Lima, Sporting Cristal y César Vallejo. Además, Alianza Universidad, un equipo que no cuenta con derechos de televisión, también abonó el sueldo de sus jugadores, según se pudo conocer.

Desde SAFAP aseguran que no han recibido ninguna petición de ningún club para suspender el pago de sueldos o reducir los mismos. Sin embargo, sí se han registrado peticiones para abonar un 50% de los salarios con cargo a regularizar en la primera quincena de abril.

"Incluso, en el caso de clubes que participan de torneos internacionales, Conmebol ha dispuesto que puede adelantarle un 60% de los pagos si es que tuviesen problemas de liquidez". señala Baldovino.

-La realidad personal de los jugadores-

Finalmente, aunque no menos importante, está la realidad de cada uno de los cerca de 400 jugadores que participan de la Liga 1. Según señala Baldovino, la gran mayoría de jugadores se maneja en una escala salarial que va desde el sueldo mínimo hasta los S/ 4,000.

"No es tan fácil decir que hay que reducir o rebajar los sueldos. Aquí no todos son Cristiano Ronaldo, que le quitan un millón y aún gana suficiente dinero. Se debe priorizar el lado humano y la realidad de cada jugador", comenta.

En ese sentido, Baldovino señala que los futbolistas con sueldos más bajos se encuentran en los equipos pequeños de provincia (como los recién ascendidos). Por lo tanto, pedir una resignación de sueldo quizás puede ser asequible para un futbolista que gana por encima del promedio pero no para todos.

"Quizás si un futbolista de Lima gana S/ 10,000, puede resignar un 30% y mantener su casa con S/ 7,000 durante un mes. Sin embargo, si un futbolista gana S/ 4,000 y resigna el 30%, le quedan S/ 2,800, que no es igual", comenta Baldovino.

Sin embargo, a pesar de ello, el representante gremial señala que los contratos de trabajo son individuales, por lo que cada jugador es libre de aceptar una resignación de sueldo si se la proponen, aunque aún no se han presentado casos.

"Las relaciones de trabajo son relaciones individuales. Nosotros no podemos decidir por los jugadores, nosotros podemos aconsejar. En este tema de sueldos, los jugadores tienen que ver su propia realidad. Las decisiones son individuales. Cada uno decide sobre el futuro de su familia. No podemos ser tan atrevidos a que todos se bajen el sueldo porque cada uno tiene su propia realidad", finaliza el asesor legal de SAFAP.

Para Baldovino, si bien no todos los clubes tienen recursos para afrontar la situación, la Liga 1 si tiene liquidez suficiente para poder cumplir con el sueldo de los futbolistas.

Situación distinta es la que vive la Segunda División, la cual aún ni siquiera empezó y muchos futbolistas que estaban a punto de firmar un contrato para empezar a percibir sus sueldos, se quedaron en stand-by ya que solo pocos clubes empezaron sus pretemporadas con anticipación.