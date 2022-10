“La fusión nos permite tener una mayor y mejor cobertura para evaluar los diferentes mercados que atendemos, lo cual también significa que mejoran nuestros informes de research”, asegura Renzo Barbieri O’Hara, general manager de Moody’s Local Perú, en una entrevista exclusiva con G de Gestión.

Tras la operación, Barbieri calcula que la facturación de Moody’s Local Perú debería crecer alrededor de 30% año sobre año. Para el 2023, se proyecta estar cerca de la parte alta de un dígito. La compañía alcanza ahora una participación de mercado cercana al 90%.

Moody’s Local es una plataforma de clasificaciones crediticias locales lanzada en el 2019 que ofrece clasificaciones y estudios a los mercados de capitales de América Latina.

Los planes

La clasificadora también planea ampliar sus servicios. Proyecta brindar opiniones, hacia finales de este año o en el próximo, sobre aspectos de ASG (ambientales, sociales y de gobernabilidad) y de descarbonización. “Los emisores, y el mercado en general, están muy preocupados sobre estos temas”, indica Barbieri.

Además, adelanta que en los próximos años se incluirán otros países de la región a la plataforma de Moody’s Local, que ya opera en el Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, México, Panamá y Uruguay. En total, cuenta con más de 1,000 emisores y con un staff de más de 75 analistas.

“Queremos seguir creciendo para otorgar la mejor cobertura posible en América Latina”, precisa Barbieri. El ejecutivo espera una recuperación del mercado de capitales local, en términos de número de emisores y montos, hacia el segundo semestre del 2023.

En términos de emisiones de oferta pública a agosto de este año, se inscribieron US$ 1,027 millones y se colocaron US$ 382 millones, según la SMV. En el 2019, el mercado de capitales emitió US$ 1,931 millones. En los dos primeros años de la pandemia (2020 y 2021), se colocaron US$ 535 millones y US$ 541 millones, respectivamente.