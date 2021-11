La línea aérea de bajo costo Viva -que opera en Perú desde hace cinco años- califica al 2021 como un año positivo, principalmente por los resultados que obtuvo en Colombia. En el país cafetero, la aerolínea aumentó su participación de mercado de 15% a 25%. No obstante un panorama distinto pasó en Perú.

Félix Antelo, CEO de la compañía, comenta a Gestión que Perú -a diferencia de Colombia y México- fue uno de los países más cerrados a raíz de la pandemia a lo que se sumó la costumbre de los peruanos que prefirieron restringir sus viajes locales así como el cambio de gobierno. Estos factores impactaron en el mercado aéreo local y restringieron -en cierta medida- la decisión de la compañía de invertir en Perú.

Pero no fueron las únicas razones. Pese a ello, para el 2022, la aerolínea proyecta iniciar las operaciones de la nueva ruta Lima-Buenos Aires. Analiza -además- la posibilidad de ingresar a un nuevo mercado en la región.

-En setiembre de este año, usted mencionó que las condiciones del mercado peruano se habían complicado, lo que estaba relantizando la expansión local de Viva. ¿A un mes de acabar el 2021, esta situación continúa?-

El 2021 ha sido un año -a nivel de grupo- muy positivo pues duplicamos las rutas internacionales. En Colombia abrimos nuevas rutas y crecimos fuertemente en este país, llegando a 25% de participación de mercado. En Perú la situación fue distinta. ¿Con qué tiene que ver? Nosotros operamos en dos países con vuelos domésticos e internacionales: Colombia, que es la casa matriz de Viva, y Perú. La realidad es que Colombia y México fueron los dos países de América Latina en la que más rápido se recuperó la demanda por vuelos domésticos y obviamente aprovechamos esa oportunidad y la potenciamos. Eso implicó poner el foco del crecimiento aquí (en Colombia) ya que había un mercado con una fuerte recuperación. Por el contrario, Perú estaba en el otro extremo, que junto con Argentina y Chile, fueron los países más cerrados a raíz de la pandemia.

-¿Ello qué implicó?-

Y en el caso del Perú, debido al COVID, estuvo muy cerrado no solo a raíz de las disposiciones dadas por el Gobierno sino también por las propias costumbres de los consumidores que por miedo a contagiarse restringieron la compra de pasajes aéreos para vuelos locales, lo que impactó el mercado aéreo de manera notable. Cuando las condiciones empezaron a mejorar y en Perú se empezaba a dar una vuelta a la página de lo peor época del COVID, ocurrió otro elemento que relantizó aún más el mercado: las elecciones presidenciales, que trajo mucha incertidumbre y mucho ruido al entorno macroeconómico. Esta situación nos hizo tomar la decisión de -primero- entender cuál va ser el rumbo que va a tomar el Perú.

-A noviembre, ¿se tiene mayor claridad sobre el fututo de Viva en Perú?-

Creo que el panorama todavía no está claro (sobre el rumbo que va a tomar el Perú). Aunque el mercado aéreo se está empezando a recuperar ya que hemos visto una fuerte demanda por nuestras rutas de Lima y Bogotá / Lima y Medellín. También estamos teniendo muy buenos resultados con las rutas internacionales desde Perú, conectando con nuestro hub en Medellín, específicamente las rutas Lima-Medellín-México / Lima-Medellín-Orlando / Lima-Medellín-Miami y Lima-Medellín- Cartagena y San Andrés. Esta alta demanda nos llevó a aumentar nuestra oferta de vuelos internacionales entre Colombia y Perú a 2 vuelos diarios. Ahí es donde vemos la principal oportunidad desde Perú por el momento, en el tráfico internacional. A esta situación se suma que tenemos aprobado los derechos de tráfico para volar desde Lima a Buenos Aires (Argentina) que es algo que vamos a definir en las próximas semanas. En el mercado doméstico -en cambio- viene una recuperación más lenta por lo que nos hemos concentrado en hacernos más fuertes en menos destinos. Hemos potenciado Cusco, que es la ruta que ha dado un mejor rendimiento y seguimos con Chiclayo, Tarapoto y Juliaca.

-Con estos resultados preliminares, ¿qué se proyecta para el mercado peruano el 2022?-

Lo vemos recuperándose en el mercado internacional, pero un poco más lento en el mercado doméstico. Ojalá que en los próximos meses tengamos un poco más de claridad de cómo sigue el rumbo económico, político y social de Perú para tomar nuevas decisiones. Por ahora lo que tenemos en Perú es una presencia de Viva que es la correcta y ojalá que el mercado se recupere más rápido para tomar la oportunidad. Somos una empresa flexible con una estructura de costos muy liviana lo que nos permite tomar oportunidades, pero -desde nuestra perspectiva- todavía nos falta un poco más claridad del mercado peruano.

¿Cuándo se podrá concretizar los viajes de Lima a Buenos Aires?

A nosotros nos gusta publicitar los vuelos internacionales con 2 o 3 meses de anticipación. Nosotros vamos a tomar la decisión de empezar a volar a Argentina en las próximas seis semanas. Si la decisión es positiva, no empezaríamos a volar antes, sino entre marzo y mayo del 2022, siendo realistas con los tiempos .

-En el mercado doméstico, ¿se retomarán las rutas a Cajamarca, Jaén y Tacna, destinos que volaban antes del COVID?-

Hoy vemos mejores oportunidades en el mercado internacional que en el doméstico. Si en el futuro vemos mejores oportunidades en rutas domésticas las vamos a retomar.

-¿Qué decisiones claras necesitan desde Perú para expandirse?-

Cuatro medidas claves:

1. Que el mercado doméstico peruano empiece a crecer de manera importante, ya que está en fase incipiente.

2. Que los aeropuertos terminen con las restricciones/limitaciones de horarios. Que se reabran de manera más agresiva para volver a los niveles de operación prepandemia.

3. Que se empiece a recuperar ritmo a nivel prepandemia. Para que tenga una idea: el mercado doméstico aéreo colombiano está moviendo el 2021 los mismos pasajeros del 2019, en Perú -en cambio- todavía estamos entre 30% y 40% del 2019.

4. Que se deje de penalizar a la inversión, ya que si uno quiere traer aviones nuevos para aumentar la flota -por la normativa que hay en Perú- se tiene que pagar entre US$ 300,000 a US$ 400,000 entre seguros y fianzas por la ley de internamiento temporal de aviones, que no hay en otra parte del mundo. Es inaudito que en plena pandemia uno quiera invertir en Perú y te cobren por llevar activos. Esta es una fuerte señal que debería cambiar.

-Cambio de imagen y nuevos mercados-

-En julio se anunció la salida del señor Stephen Rapp como CEO de Viva en Perú, ¿a qué se debió este cambio?-

Stephen volvió a Europa, de donde es originario, y nombramos a una mujer como country manager siguiendo el foco de la compañía de la diversidad y la igualdad. Carolina Vigil es la country manager que reporta al Director Comercial porque la operación de Perú es eminentemente comercial (de venta). Esta haciendo una gran labor y estamos muy contentos en como está llevando la operación de Viva en Perú.

-Viva cambió de imagen este año, ¿hacia dónde apunta la nueva imagen?-

Este cambio lo íbamos hacer en julio del 2020, pero lo pospusimos a mayo 2021. Tiene que ver con una imagen distinta, mucho más fresca y muy enfocada al amarillo que transmite alegría, reverencia y energía. Eso implicó tener aviones nuevos. Invertimos más de US$ 1 millón en tecnología así como en una nueva página web. Cambiamos los uniformes de toda la tripulación también. Ahora nuestra imagen es mucho más acorde con la compañía que somos: de una empresa que opera en América Latina, si bien estamos en Colombia y Perú, pero ya volamos a 7 rutas internacionales como a México, Estados Unidos y en el futuro inmediato -el año que viene- vamos a abrir nuevas rutas. A Punta Cana (República Dominicana), San Pablo (Guatemala), Buenos Aires (Argentina) y Santiago (Chile) .

-Estas rutas que mencionó, ¿será desde Colombia?-

La mayoría de estas rutas se empezarán a volar en el segundo semestre del 2022 por los tiempos que toman las autorizaciones gubernamentales y si, la mayoría de estas rutas serán desde Colombia, desde Medellín o Bogotá. En el caso de Lima tenemos la ruta a Buenos Aires. También desde Colombia vamos a volar a más destinos del Caribe y probablemente a un destino más de Estados Unidos, que va a beneficiar a los peruanos.

-¿A qué nuevo destino de Estados Unidos?-

Tenemos entre 5 a 6 rutas en estudio como Nueva York, Dallas, entre otras. Si nos interesa abrir por lo menos un destino nuevo de Estados Unidos en el 2022.

-¿Se están analizando alianzas comerciales con otras aerolíneas?-

Sí. Nosotros anunciamos hace dos semanas -en Colombia- una alianza con VivaAerobus (de México) en la ruta México-Bogotá donde vamos a comercializar vuelos cruzados de la otra aerolínea. Este es un primer paso con VivaAerobus que esperamos termine en código compartido. Y vemos también la oportunidad de hacer alianzas con otras aerolíneas de Europa y Estados Unidos, que no tienen que ser de bajo costo, pero que les interesa que sus pasajeros -cuando lleguen a Colombia o a Perú- puedan volar dentro de los mercados domésticos de ambos países sin problemas. Estamos en conversaciones con algunas de compañías tradicionales para poder anunciar algunos acuerdos en el primer semestre del 2022.

-Si bien operan en Colombia y Perú, ¿se está analizando a un nuevo mercado en la región?-

Sí analizamos un tercer país permanentemente -como toda la vida- pero hay que encontrar la oportunidad y el momento correcto para hacerlo. Lo estamos analizando no para el 2022, pero si para el 2023 en adelante. Lo que nosotros buscamos son oportunidades, un mercado que no haya el modelo de bajo costo y en donde sea una novedad.

-¿Ecuador es una posibilidad?-

Así es, Ecuador definitivamente es una posibilidad . Centroamérica también es otra posibilidad.

VIDEO RECOMENDADO:

Desde este lunes 15 de noviembre, las personas de 45 años a más solo podrán abordar los buses interprovinciales, si cuentan con las dos dosis de vacuna. Bajo contexto, surge la siguiente interrogante: ¿cómo un ciudadano puede acreditar que cuenta con la inmunización completa contra el COVID-19? Aquí te lo contamos.