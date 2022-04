Parte de la política laboral del actual Ministerio de Trabajo es potenciar la Sunafil y ello, junto con el incremento en fiscalizaciones, viene creando preocupación entre el empresariado.

Como indica Juan Carlos Requejo, ex superintendente de Sunafil, la cobertura nacional de la entidad pasó de 9% a 28% en 4 años, por lo que la posibilidad de que una empresa sea fiscalizada viene incrementandose cada vez más.

Requejo indica que existen conductas que las empresas deben tener en cuenta para evitar posibles sanciones ya que son constantemente revisadas por inspectores de la Sunafil (ver Tabla).

La primera de ellas es revisar el cumplimiento debido de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST).

“Las empresas deben empezar a implementar sus comités de SST. Cuando lo empezó a revisar la Sunafil el año pasado solo el 30% de empresas lo tenía en funcionamiento”, indica y señala que anteriormente no se emitió sanción al respecto pero que ello podría cambiar.

El ex superintendente además señala que muchas empresas fallan en temas simples como no contar con avisos de seguridad, no otorgar equipo de protección personal o no capacitar a sus trabajadores.

Otros aspectos

Por otro lado, indica que es necesario que los empleadores revisen detalles pequeños de sus instalaciones, como los servicios higiénicos y la comida que distribuyen a sus trabajadores, ya que hoy las condiciones de trabajo están tomando prioridad en las inspecciones tras el paro agrario del 2020.

“Ya no basta con tener a tus empleados en planilla o decir que eres formal. Ahora debes contar con condiciones mínimas. Hay que ver que no solo se trata de pasar la inspección, sino también evitar posibles riesgos mayores como paralizaciones de todo un sector. No podemos esperar a que lo que ocurrió en el agro hace unos años vuelva a suceder o que se expanda a otros sectores”, recalca.

Agrega que muchos empleadores fallan en dar las facilidades al inspector para realizar la inspección, lo cual suele terminar en sanciones innecesarias.

Alertas tempranas

Adicionalmente, el ex superintendente señala que el Perú se encuentra en un estado de turbulencia laboral, por lo que, a efectos de evitar problemas, los empleadores deben encontrar formas de evitar que sus trabajadores acudan a Sunafil.

“Se deben instituir alertas tempranas y mecanismos que hagan que el trabajador acuda a la empresa y no al Estado por ayuda”, indica.