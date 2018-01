Londres no pierde esperanza de acuerdo por servicios financieros 

Bloomberg. El Reino Unido no debería dar por perdida la esperanza de incluir los servicios financieros como parte del acuerdo comercial final con la Unión Europea, ya que una encuesta realizada por Bloomberg entre los otros 27 Gobiernos en la Unión Europea reveló divergencias en sus posturas.



Si bien casi todas las capitales de la UE consideran que mantener la unidad del bloque es la prioridad, algunas mostraron una postura más flexible respecto a los servicios financieros que la expresada por Michel Barnier, negociador jefe del bloque para el Brexit.



Barnier ha dicho que no puede haber un fácil acceso al mercado único para las empresas financieras británicas, porque esto nunca ha estado incluido en acuerdos comerciales previos de la UE, y sería equivalente a dejar que Reino Unido escoja los mejores aspectos de ser miembro del bloque.



“Si bien comparto el principio de que no se debe permitir esa selección, sigo pensando que deberíamos evitar una postura binaria ortodoxa”, dijo el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, a Bloomberg.



“Mi prioridad sería limitar el impacto negativo para ambas partes. Se requerirá de pragmatismo en estas negociaciones, de ambas partes”, señaló.



Los comentarios de Bettel son los más suaves expresados por un líder europeo hasta ahora.



Los servicios financieros se perfilan como el área que generará mayor división en las negociaciones. Reino Unido demanda un acuerdo generoso; mientras la UE rechaza cambiar su postura inicial, bajo la cual las líneas rojas trazadas por el lado británico –como terminar con el libre tránsito de trabajadores europeos y el rechazo a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo— hacen tal acuerdo imposible.



Ambas partes

Sin embargo, en los últimos días, funcionarios alemanes han impulsado la posibilidad de un acercamiento más flexible, mientras se ha dicho que los ministros de Finanzas de España y Holanda habrían acordado apoyar un acuerdo del Brexit que mantenga a Reino Unido lo más cerca posible de la UE.



Con Reino Unido teniendo que lograr un acuerdo con la UE en general, es crucial para ambas partes que los 27 países tengan una posición única.



La industria de servicios financieros es “un sector legal y técnicamente complejo y es difícil decir exactamente cómo será cubierto en una nueva relación”, dijo la ministra de Suecia para la UE, Ann Linde.



“Dada la intención del Gobierno de Reino Unido de dejar el mercado interno, no esperaríamos que se mantenga el statu quo” tras el Brexit, afirmó.



Las empresas de servicios financieros no se han quedado cruzadas de brazos esperando a ver cómo se resuelven las negociaciones y están avanzando con sus planes de contingencia.



Las firmas quieren tener oficinas operativas en la UE para cuando Reino Unido deje el bloque en marzo de 2019.



Mucho dependerá de las negociaciones sobre la relación a futuro, que están agendadas para comenzar en marzo y terminar en octubre. Es probable que el trabajo en un acuerdo comercial más detallado continúe una vez que el Reino Unido haya dejado la UE y a lo largo del período de transición hasta finales de 2020, aunque algunos en el lado británico quieren que el acuerdo global esté listo antes. Los negociadores explorarán cuánto divergirá el Reino Unido respecto a las reglas y estándares de la UE en cada sector.



“Desde mi punto de vista, y cuando escucho a nuestra industria y empresarios, la mayoría estaría feliz de mantener lo más posible el actual statu quo”, dijo Bettel. “Sin embargo, esto no será posible en todas las áreas”.