La Asociación de Empresarios y Locatarios de los Centros Comerciales (Elcop) advirtió que el 50% de sus locatarios está al borde de la quiebra.

La vicepresidenta del gremio, Marlenka Twigg, indicó que el 20% de estas tiendas ya quebró, como consecuencia de la prolongada cuarentena decretada por el Gobierno para frenar el coronavirus. “Somos un 50% que estamos a punto de quebrar”, añadió, en diálogo con Canal N.

En el marco del reinicio de actividades de centros comerciales y tiendas por departamento, Twigg apuntó que, precisamente, son los grandes retailers los que han abierto sus puertas.

“Los pequeños emprendedores no hemos comenzado porque no ha habido negociación. Queremos comenzar a trabajar, pero bajo las condiciones que nos ofrece el mall no podemos”, anotó.

La Elcop explicó que los términos que les planean los centros comerciales obligarían a estas empresas a quebrar en dos meses.

Twigg señaló que quieren cobrarles cargos por publicidad durante la cuarentena, cuando las tiendas han estado cerradas. “Nosotros pagamos renta, gastos comunes y publicidad. Nos quieren cobrar publicidad, incluso cuando no ha habido”, puntualizó.