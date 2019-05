La loca y cara carrera por Internet en el espacio

FOTO 3 |3. Cuando algo te estrese, identifica cuál es el problema y resuélvelo de inmediato: Jeff Bezos. “El estrés viene cuando no tomamos acción sobre las cosas que puedes tener cierto control. Cuando algo nos estresa tenemos que identificar cuál es el problema y resolverlo de inmediato. El estrés surge por ignorar cosas que no deberíamos de ignorar. Tal vez estás molesto por x situación y todavía no has tomado ninguna medida al respecto”, apunta Jeff Bezos, dueño de Amazon. (Foto: Getty)