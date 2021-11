Lithium Americas Corp va a comprar la empresa argentina Millennial Lithium Corp por US$ 400 millones en acciones y efectivo, superando una oferta de la china Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), en momentos en que la demanda del metal para baterías de vehículos eléctricos (EV) aumenta.

El acuerdo se anuncia un día después de que expiró el plazo para que CATL respondiera a la oferta de Lithium Americas por Millennial. CATL es el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, pero no produce litio.

Lithium Americas informó que cree que el hecho de que tenga su sede en Canadá jugó a su favor.

“Esta transacción tiene un riesgo regulatorio menor que CATL u otra empresa china. Nos guste o no, hay estrategias mineras críticas por parte de los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Australia que podrían haber jugado un papel en esto”, dijo Jon Evans, el presidente ejecutivo de Lithium Americas.

Evans dijo que no espera que CATL impugne el acuerdo.

“Esta es una gran oportunidad de expansión para nosotros en Argentina”, dijo, añadiendo que la compañía espera comenzar la construcción dentro de dos años. Una vez en funcionamiento, se espera que el proyecto produzca 24,000 toneladas anuales de carbonato de litio de calidad para baterías durante 40 años.

Lithium Americas ha estado construyendo el proyecto de litio Cauchari en Argentina con Ganfeng Lithium Co -su mayor accionista- cerca del yacimiento de litio Millennial, lo que hizo que la compra fuera aún más atractiva, dijo Evans .

“No creo que se vayan a ver oportunidades como ésta en el futuro, al menos no a las valoraciones que tenemos aquí”, señaló.