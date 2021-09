Un mes y medio después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) adelantara su decisión sobre la responsabilidad del Estado en la demora de la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, el consorcio a cargo del proyecto presentó una segunda demanda en contra del Perú.

El 20 de agosto último, la secretaría General del Ciadi registró una nueva demanda de arbitraje del consorcio Metro de Lima Línea 2. La demanda se presenta a pesar que aún está pendiente el fallo final de la primera demanda.

Si bien no se precisa cuál es el monto por el cual es demandado el Estado peruano, Gestión supo que parte de la demanda busca solucionar temas relacionados a los reajustes de precios de la construcción por la inflación.

Ahora, la defensa del Estado estará a cargo de la Comisión Especial que Representa a la República del Perú en Controversias Internacionales de Inversión, que está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Controversias

La demanda presentada por el Consorcio Metro de Lima Línea 2 se convierte en la número 20 que tiene que atender el Estado en las controversias ante el Ciadi.

De acuerdo con el MEF, al cierre de 2020, la exposición máxima derivada de contingencias explícitas por controversias internacionales en temas de inversión, presentada como los montos de pretensión de los demandantes, ascendió a 2.01% del PBI de 2020, mayor al 1.78% del PBI reportado en 2019.

Este incremento se debe a que se han reportado montos de pretensión para los procesos de los casos presentados por IC Power Ltd and Kenon Holdings Ltd y Latam Hydro LLC and CH Mamacocha S.R.L., incrementos de pretensión y nuevos procesos.

Cabe indicar al cierre del 2020, existían siete procesos con montos de pretensión no especificados por los respectivos demandantes, por lo que es de esperarse que la exposición máxima sea mayor a 2.01% del PBI.