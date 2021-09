La situación del mercado de oficinas prime en Lima aún es compleja, no solo por los efectos de la pandemia, sino también por la coyuntura política que ha puesto a repensar a los empresarios si es necesario tomar o retomar, según sea el caso, nuevos metros cuadrados para arrendar, y es algo que seguiremos viendo hasta fines de año.

Así, el inventario de oficinas prime en Lima es de 1.6 millones de metros cuadrados, con una tasa de vacancia de 18%, mientras que en prepandemia era de 15%. Pero ¿cuál es la posición de Lima frente a los otros mercados de Sudamérica? El último reporte de Cushman & Wakefield, Market Beat Sudamérica, muestra que actualmente somos la tercera ciudad con la tasa de vacancia más alta.

Brasil encabeza el ranking de mayor vacancia de oficinas prime con dos ciudades, Rio de Janeiro con 35.5%, seguida de São Paulo con 25.4%.

En el cuarto puesto se ubica Buenos Aires con 15%, seguida de Bogotá y Santiago de Chile con 13% y 8.2%, respectivamente.

Inventario

Cabe precisar que a nivel de inventario de oficinas, São Paulo sigue liderando el ranking y más que duplica a Lima, al tener 3.52 millones de metros cuadrados.

En tanto, nuestra capital se ubica en cuarto puesto, ya que se encuentra precedida por Santiago de Chile que ostenta 1.7 millones de metros cuadrados y Bogotá con 1.68 millones de metros cuadrados, mientras que Rio de Janeiro cuenta con 1.55 millones de metros cuadrados.

El informe de Cushman indica que precisamente dicha ciudad adoptó recientemente el modelo híbrido de oficinas y algunas empresas han dejado la ciudad. “A pesar de la mejora en los resultados del primer semestre del 2021, el mercado Center Business Distric (CBD) Clase A contiene más de 98,000 metros cuadrados a la espera de ser ocupados, mientras se intenta reducir la propagación del COVID-19”, refieren.

Pese a que algunas empresas dejaron sus espacios de oficinas en São Paulo, se registraron algunas ocupaciones, cerrando el período con una absorción bruta de 5,551 metros cuadrados. Además, hay más de 140,000 m2 en renta y unos 4,255 m2 que se espera sean liberados, lo que deja una cifra importante que debería convertirse en una ocupación positiva en un futuro próximo.

Lima

En tanto, sobre Lima, Cushman comenta que este resultado deviene de un exceso de oferta acumulada desde hace varios trimestres, y que este aumento en la tasa de vacancia se ha producido “en un escenario de continuas adaptaciones”.

Mientras que en el caso de Santiago de Chile, el crecimiento en la tasa de vacancia ha sido el más alto: 76% mayor que el primer semestre del 2020, dando un 8.2% en el referido periodo, aumento que ha sido provocado por la pandemia que, durante el último año, ha sido el principal factor del aumento de la superficie liberada respecto a la superficie arrendada.

“En cuanto a Bogotá, varios sectores decidieron implementar también de manera permanente el modelo de trabajo híbrido, desocupando áreas. A pesar de eso, otros sectores reafirmaron la necesidad de espacios físicos, lo que equilibró la tasa de vacancia”, señala el reporte.

Precios

A nivel de precios la situación es parecida para todas las ciudades analizadas. “Se puede ver una tendencia general a la baja de los precios de renta en la región de América del Sur. Esto se debe, principalmente, a la creciente vacancia. Algunas ciudades se mantuvieron dentro de un rango estable”, refiere Cushman.

Así, el precio de renta promedio de las oficinas clase A en Buenos Aires fue de US$ 26.2 el metro cuadrado, aumentando la tendencia a la baja, cuya variación del 7% es inferior a la registrada en el mismo período del año pasado.

Mientras que Río de Janeiro experimentó una caída consecutiva en su precio de renta promedio debido a la alta tasa de vacancia, en tanto en São Paulo se registró un aumento y cerró el período en US$ 19.42 el metro cuadrado.

En Santiago de Chile se muestra una disminución gradual en los precios de renta, alcanzando los US$ 22.75/m2, debido a una mayor liberación de superficie; frente a ello Bogotá se mantuvo casi estable en US$ 19.4/m2, similar a Lima que cerró el primer semestre en US$ 16.2/m2.

De esta manera, Lima sigue siendo la ciudad en Sudamérica con la tarifa de renta más baja.

¿Qué se viene?

Para Cushman las ciudades recibirán nuevos metros cuadrados de oficinas. En Buenos Aires, la superficie actual en construcción es de 206,682 metros cuadrados, de los cuales el 18% se entregará a fines de 2021, el 57% durante 2022 y el 25% restante estaría terminado en el 2023.

Río de Janeiro sumó 367,807 m2 programados para entrega hasta el 2030, decisión que está alineada con los cambios en la vacancia que está experimentando en este momento. En tanto, con 1.1 millones de metros cuadrados terminados desde 2015, São Paulo está ahora preparada para la recuperación del mercado de oficinas, también con miras a completar 446,627 m2 antes del 2030.

En cuanto a Santiago de Chile, el futuro de la continuidad de los proyectos con fecha de entrega este año es incierto, dado el contexto de bloqueo, alza de precios y retrasos. En 2021 se espera la entrada al mercado de 116.189 metros cuadrados.

Sobre Bogotá Cushman & Wakefield refiere que cuenta con 154,125 m2 de oficinas Clase A en construcción. De estos, solo se entregarán 18,825 m2 en el segundo semestre del año. Finalmente, la ciudad tiene 639,680 m2 de proyectos propuestos próximos a iniciar.

Por su parte Lima, al cierre del primer semestre del año tiene 115,630 m2 en construcción, y se espera que el 50% de esta superficie se entregue durante 2021-2022, aunque existen edificaciones que aún no tienen fecha de inicio confirmada para la construcción.