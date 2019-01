Lilly comprará a Loxo Oncology por US$ 8,000 millones en apuesta por terapias contra cáncer

Eli Lilly and Co dijo hoy que adquirirá Loxo Oncology Inc por unos US$ 8,000 millones en efectivo, en su mayor apuesta hasta la fecha en el mercado de terapias contra el cáncer, un segmento que se prevé que mueva miles de millones de dólares.

El anuncio de la operación, que se produce luego de que la semana pasada Bristol-Myers Squibb Co informó la compra de Celgene Corp por US$ 74,000 millones, dará a Lilly acceso a la cartera de Loxo de medicamentos selectivos que tratan cánceres provocados por raras mutaciones genéticas.

La oferta de fármacos de Loxo gira en torno del primer medicamento comercial de la compañía, Vitrakvi, que se vende en asociación con Bayer AG.

A las 1630 GMT, las acciones de Lilly subían un 0.10%, mientras que las de Loxo cotizaban cerca del precio de oferta de US$ 235 por acción, con una prima de 66.11% respecto al cierre del viernes.

"El monto de la operación podría indicar la disposición de Lilly de pagar más para superar a la competencia", comentó el analista de IFS Securities David Bouchey.

Sin embargo, el analista de BMO Capital Markets Alex Arfaei dijo que la valoración de US$ 8,000 millones parecía demasiado alta dado que Loxo aún no es rentable y Wall Street prevé ingresos de US$ 1,000 millones sólo al 2023.

El año pasado, Lilly compró a Armo Biosciences Inc, un desarrollador de medicamentos que ayudan al sistema inmune del cuerpo a combatir el cáncer, por US$ 1,600 millones e indicó que buscaba realizar adquisiciones similares.

La cartela oncológica de la empresa con sede en Indianápolis incluye al medicamento contra el cáncer pulmonar Alimta; a Erbitux, un tratamiento para ciertos tipos de cánceres colorrectales; y al medicamento Cyramza para el cáncer gástrico.