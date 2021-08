Lilium GmbH está en conversaciones con la aerolínea brasileña Azul SA sobre la construcción de una red de taxis voladores eléctricos por hasta US$ 1,000 millones, el más reciente desarrollo en el mercado ultracompetitivo de la aviación sin emisiones de carbono y de rápido crecimiento.

La startup alemana planea vender 220 aviones a Azul con el objetivo de iniciar operaciones a partir del 2025, según un comunicado el lunes. La medida se sumaría a los acuerdos que Lilium ha hecho con los aeropuertos de Düsseldorf y Colonia Bonn en Europa y con Orlando, Florida, para abrir centros de transporte.

Lilium hizo el anuncio junto con los nombramientos de junta directiva de la veterana de Tesla Inc. Gabrielle Toledano y el exdirector de Airbus SE Norteamérica Henri Courpron. Se incorporan unos cinco meses después de que Qell Acquisition Corp. adquirió la empresa, con el pensamiento de que Lilium podrá tener éxito en el abarrotado escenario de empresas que buscan el lanzamiento de pequeños aviones eléctricos.

La actividad se está calentando en el mercado de los vuelos eléctricos, y varias empresas esperan obtener la certificación a mediados de la década. Otros acuerdos recientes incluyen una inversión de US$ 20,000 millones por parte de United Airlines Holdings Inc. en Archer, con sede en California. Vertical Aerospace Group, con sede en Bristol, Inglaterra, ganó pedidos condicionales por hasta 1,000 aviones eléctricos de compradores como American Airlines Group Inc. y Virgin Atlantic Airways Ltd.

Lilium tiene la intención de lanzar un servicio de pasajeros para su vehículo de despegue y aterrizaje vertical de siete asientos en el 2024. Sus taxis voladores estarán en operación en varias regiones de Brasil para el 2025, dijo la compañía.

El método de propulsión de Lilium es único entre las empresas de taxis voladores, ya que sus motores se basan en aquellos utilizados en aviones comerciales. Los rivales de la startup alemana tienden a usar configuraciones de hélice.

El pedido de Azul, la aerolínea más grande de Brasil en términos de ciudades atendidas, sigue sujeto a que las partes finalicen el acuerdo. Lilium proporcionaría una plataforma de monitoreo del estado de la aeronave, baterías de reemplazo y repuestos personalizados, mientras que Azul sería responsable de operar y mantener la flota.