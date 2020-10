Debido a la alta demanda por equipos de tecnología, toda la línea de productos informáticos de LG ha ingresado con más fuerza a retailers y supermercados. De acuerdo con Eduardo Miranda, gerente de ventas de IT de LG Perú, esta mayor penetración les permitirá duplicar la proyección que tenían para sus productos All In One (computadoras completas) este año y casi triplicar la de notebooks.

“Esta realidad nos ha dado un posicionamiento en el mercado al que antes no teníamos acceso. Antes estábamos en tiendas especializadas, pero no en supermercados o retailers porque nos decían que el ticket era muy alto. Ahora, los primeros que solicitaron productos han sido los supermercados, por la escasez”, explicó.

Los productos tecnológicos se están vendiendo más rápido de lo que el mercado se llega a abastecer. Calculó que la demanda se está cubriendo solo en un 70%, incluso los productos de ticket más alto, considerados como premium, están vendiéndose primero.

“Siempre nos quedamos con demanda insatisfecha. En notebooks no tanto, pero sí en monitores y All In One. En monitores los tickets más altos son los que más rápido se evaporan porque no hemos llegado al equilibrio de abastecer la demanda total, todavía hay demanda insatisfecha, por ejemplo, en todo lo que se considera gamer”, precisó.

Campaña navideña

Recordó que además del trabajo remoto, las clases y el entretenimiento se están realizando dentro del hogar y todavía será así en el 2021, por lo que prevé que las familias van a invertir más en equipos que les brinden comodidad para todas estas tareas.

Consideró que esos han sido los principales factores para que la categoría “gamer” se dispare y sea de los productos más vendidos este año.

“El mercado ‘gamer’ era pequeño y recién ha empezado a verse desde el año pasado. Antes representaba como el 5% del total del mercado, ahora es más o menos el 12% y, seguramente, terminará siendo el 15% o 16% a fin de año”, estimó.

De cara a la campaña navideña, consideró que la cantidad de personas que recibirán una gratificación se reducirá considerablemente, por lo que es más probable que realicen sus compras desde octubre y noviembre, aprovechando las ofertas que se den en las campañas de comercio electrónico.

“Estamos viviendo una prenavidad, generada por los cambios en el consumo. Habrá un mayor consumo pero no creo que sea como un año normal, donde la campaña navideña representaba 25% más que otros meses. Ahora, será como un 15% más. La gente desde octubre y noviembre va a empezar a comprar”, aseguró.