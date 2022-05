El mercado de IT (monitores, PCs) tuvo un período de bonanza a partir del inicio de la pandemia hasta el primer semestre del 2022. “Éramos Disneylandia, éramos unos trenes trayendo y vendiendo todo. Hasta lo que no traíamos se vendía”, reconoce Eduardo Miranda, gerente de ventas de IT de LG Perú.

Sin embargo, la demanda se contrajo fuertemente, principalmente después de las elecciones generales, y los pedidos ya hechos no se podían detener. Eso generó “un sobreinventario enorme”. “La situación está muy complicada para el mercado de IT porque estamos viviendo un rebote negativo”, agrega el ejecutivo.

Por ejemplo, la campaña Back2School del 2022, la principal para el mercado de productos informáticos, se contrajo 29% con respecto a la del 2021. La venta durante la campaña navideña del año pasado cayó 15% frente al estimado. LG registra actualmente un decrecimiento superior al -20% en PCs con respecto al 2021. “Hay una competencia feroz, sanguinaria”, dice Miranda.

Según explica el ejecutivo, el sobreinventario genera que las grandes marcas busquen ahora licuar el stock (incluso del año pasado) de forma acelerada —por ejemplo, con precios más agresivos y campañas creadas, como los cyber— para evitar la depreciación de los equipos no vendidos.

“Por eso, ahora es la oportunidad para comprar un equipo. En los próximos meses vamos a ver ofertas más agresivas para tratar de licuar inventarios de procesadores antiguos y adecuarlos a lo nuevo que viene tecnológicamente”, apunta Miranda.

LG busca diferenciarse con notebooks premium (entre los S/ 3,700 y S/ 5,500) y no traer productos de entrada, donde hay mayor competencia. “Siempre hemos tratado de ir por los costados porque definitivamente se puede perder mucho dinero en PCs”, admite Miranda. Se calcula que el precio promedio en laptops podría reducirse de S/ 2,500 a S/ 2,000.

La marca también se mantiene en la venta de all in one (monitor y CPU unido) por no ser una categoría muy peleada. “Es por eso que hemos crecido”, acepta el ejecutivo. “Estamos creciendo en all in one, más o menos en un orden del 5%, pero teniendo mucho cuidado de no agarrar mercado de otros, sino de defender el nuestro”, complementa. LG busca diferenciarse, por ejemplo, con equipos de color blanco, cuando la mayoría suelen ser oscuros, o con presencia en canales de venta consultiva.

Sin embargo, LG también ha reducido “al mínimo” la importación para evitar la confrontación por precio, pese a que sí tuvo que variarlos durante los primeros meses del 2022. “Para lo que viene, tenemos que tratar de defender nuestros productos con precios altos, no importa si otras marcas tienen otros precios. Cuando uno trae productos informáticos hay que venderlos sí o sí”, dice Miranda.

El año pasado, el mercado total de cómputo movió unos US$ 835 millones. Las notebooks representan el 86% del negocio. Sin embargo, dentro de las desktops, las all in one empiezan a ganar terreno por requerir menos espacio, no incluir un ventilador que genera ruido ni levantar polvo.

“No creo que las divisiones de IT en general en todas las compañías estén dando mucho dinero en este momento”, revela Miranda. En lo que respecta portátiles, LG tuvo un crecimiento de 400x entre el 2019 y el 2020, y duplicó sus ventas entre el 2020 y 2021. Ahora se espera una caída de entre -20% y -25%. En la importación de monitores también se espera una caída similar este año, luego de un crecimiento del mercado de 28.5% entre el 2020 y el 2021.

Se estima, sin embargo, que el 2023 muestre una recuperación en el sector, si es que no hay más problemas políticos o de abastecimiento.