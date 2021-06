Hoy vence el plazo para que el Ejecutivo apruebe o desapruebe el proyecto de ley 6863, que propone regular el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el país, el cual beneficiaría a clubes como Universitario de Deportes, Sport Boys y Cienciano.

En ese sentido, si el presidente de la República firma y promulga la ley se suspende el proceso concursal de los clubes de fútbol por un periodo de 90 días, lapso de tiempo durante el cual se elaborará una nueva legislación que sea acorde a lo que requieren los clubes de fútbol, señaló Sonia Alva, exadministradora del Club Universitario de Deportes.

“No podemos tapar la realidad, hemos visto que la ley concursal ha sido muy permisiva con algunos operadores que han mal usado este sistema, básicamente en los clubes de fútbol; y no se ha logrado el objetivo de la norma y ese ‘status quo’ no puede mantenerse”, indicó.

Si el presidente Francisco Sagasti no suscribe la ley, el Congreso de la República en el Pleno puede aprobarla por insistencia con una nueva votación, lo cual entraría en vigencia desde el siguiente día desde su publicación.

Proceso concursal

En el caso de Universitario de Deportes, la ex administradora del club crema recordó que su proceso concursal inició en el 2012, y se aprobó su plan de reestructuración recién en el 2017; “a la fecha este plan no se ha cumplido, no se aprueba una modificación del mismo, y los acreedores llevan impagos más de 8 años”, dijo.

“Entiendo que por ello el Congreso tomó acción aprobando la ley que suspende provisionalmente los procesos concursales de los clubes de fútbol, en atención a estas deficiencias mostradas por el Indecopi para ejercer una adecuada fiscalización. Sin embargo, hay una mejora sustancial respecto a la primera versión del proyecto, toda vez que en el Legislativo se recogen opiniones tanto del Indecopi como de la Sunat. Esto es un inicio para hacer un cambio que necesita la regulación en específico de los clubes de fútbol”, sostuvo Alva.

Situación excepcional

Con respecto a la ley aprobada por el Congreso, la abogada indicó que ha habido muchos cuestionamientos, ya que la norma establece ciertas consideraciones “que van en contra del principio de las mayorías que debe regir en el sistema concursal”.

“Estamos en una situación excepcional; sin embargo, considero que algo se tiene que hacer, de repente esto sería un buen comienzo porque definitivamente no se puede mantener 8 años un proceso concursal sin que haya un plan de reestructuración aprobado. Si comparamos con el resto de clubes de fútbol, Universitario es el único que se encuentra en esta situación, entonces tiene que haber algún tipo de solución. Como los acreedores del club no logran un consenso, el Estado ha tenido que intervenir”, dijo Alva.

Para llegar a una solución, la ejecutiva sustentó que el nuevo administrador del Club Universitario de Deportes debe presentar las opciones de un plan de reestructuración para lograr la viabilidad. “En mi gestión presenté una propuesta que no fue aprobada por los acreedores. Sin embargo, todo depende de que los acreedores se pongan de acuerdo y aprueben la mejor propuesta. El administrador no tiene ninguna injerencia en ello. Los que tienen mayor responsabilidad en este caso son los acreedores mayoritarios”, anotó.