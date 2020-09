Por Jared Dillian

Mi primer viaje en Uber fue el 8 de agosto del 2014. Me recogió Hipólito en un Toyota Camry que todavía tenía el olor a auto nuevo. Tenía botellas de agua y dulces para mi disfrute.

Uber Technologies Inc. aún era relativamente nuevo, así que le pregunté cómo era ser conductor. A él le encantaba. Y lo que más le gustaba era que podía hacer su propio horario.

Hipólito no era empleado de Uber, era un 1099, un contratista independiente, su propio jefe. No tenía un horario. Tampoco tenía, lo que es crucial, un seguro de salud proporcionado por la compañía u otros beneficios similares, pero por lo que supe, Hipólito lo tenía a través de su cónyuge. Charlamos un poco antes de que él sacara alegremente mis maletas de la cajuela después de que llegamos a mi destino.

Me acordé de esa experiencia debido a algunos acontecimientos recientes relacionados con el proyecto de ley 5 de la Asamblea Estatal que California aprobó el año pasado. El proyecto de ley prohíbe que los conductores de Uber trabajen como contratistas independientes.

En cambio, deben ser tratados como empleados, con beneficios y seguros para los trabajadores. Un tribunal estatal de apelaciones dictaminó hace unas semanas que Uber y su rival Lyft Inc. pueden continuar operando normalmente mientras apelan a la ley. La decisión se produjo pocas horas antes de que Uber y Lyft suspendieran los servicios en California, su estado de origen.

Creer que los conductores están siendo explotados de alguna manera por Uber y Lyft es una forma de pensamiento muy similar a la de Upton Sinclair, del siglo XIX. Es probable que la realidad sea que el trabajo es tan bueno que los conductores probablemente piensan que ellos son los que cometen explotación.

Ningún conductor es forzado a trabajar para la red Uber. Un conductor se une por su propia voluntad. El sistema funcionaba bien hasta que el estado introdujo la coerción y obligó a todos los involucrados a hacer cosas que no querían hacer. Una encuesta informal a conductores de Uber encontró que aproximadamente 70% preferiría ser contratista independiente. Solo 17% de ellos quería ser tratado como empleado.

Los estudios a lo largo de los años han demostrado que los conductores de Uber no ganan mucho dinero, después de tener en cuenta la gasolina, el mantenimiento de los vehículos y la depreciación. Pero dudo seriamente que los conductores no sean actores económicos racionales.

Si la economía no funcionara, no lo harían. California afirma saber qué es lo mejor para los conductores, lo que cae en el corazón de un concepto libertario conocido como “la arrogancia fatal”, que es la idea de que un burócrata podría saber qué es lo mejor para las masas. Cuando el Gobierno interviene en un sistema económico complejo, generalmente desata una serie de consecuencias no deseadas.

California considera que las amenazas de Uber y Lyft de dejar de operar en el estado son un engaño, pero lo más probable es que no lo sean. Uber y Lyft simplemente no son negocios viables si se ven obligados a tratar a los conductores como empleados, especialmente en un estado tan grande como California. Esto es lo que el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, dijo recientemente al New York Times:

“Uber solo tendría trabajos de tiempo completo para una pequeña fracción de nuestros conductores actuales y podría operar en muchas menos ciudades que en la actualidad... Los viajes serían más costosos, lo que reduciría significativamente la cantidad de viajes que las personas podrían tomar y, a su vez, la cantidad de conductores necesarios para realizar esos viajes”.

Nueva York, Nueva Jersey e Illinois están considerando proyectos de ley similares a los de California, y Uber y Lyft probablemente abandonarán esos estados si eso sucede. La intransigencia de California presenta el riesgo de dejar a miles de conductores sin trabajo y de dejar a millones de personas sin transporte en medio de una pandemia. El momento parece un poco extraño para que los estados vayan a la pelea sobre este tema.

En los últimos años, California se ha convertido en una especie de símbolo de la extralimitación liberal. Mi suposición es que el proyecto de ley 5 se trata más de golpear a los titanes tecnológicos por su poder de mercado y su extrema concentración de la riqueza, que de proteger a los trabajadores.

Esto es contraproducente dada la importancia de la tecnología para la economía y los ingresos fiscales de California. Pero estas acciones se están tomando bajo bases ideológicas partidistas con la idea de que los multimillonarios de alguna manera obtienen su riqueza a través de prácticas comerciales indecorosas.

Considere que Uber no tuvo la mejor imagen corporativa en los años de Travis Kalanick, perseguido por acusaciones de acoso sexual y una cultura “machista”. La arquitecta del proyecto de ley 5, la asambleísta demócrata de San Diego Lorena González, también es autora de un tuit vulgar dirigido a Elon Musk de Tesla, enviado en el momento en que Musk estaba haciendo ruido sobre su salida de California.

El estado simplemente se ha vuelto inhóspito para las empresas, con una “regulación excesiva, burocracia sin sentido, altos impuestos y exigencias interminables”, según The Economist. Y probablemente eso empeorará. Los legisladores de California propusieron recientemente una tasa impositiva máxima de 16.8% (que sería la más alta de Estados Unidos por un amplio margen) y un impuesto sobre el patrimonio, una idea que fue rechazada durante las primarias demócratas.

Por supuesto, el proyecto de ley 5 desencadenó un huracán de consecuencias no deseadas, que incluyeron a trabajadores independientes que escribían para sitios web. Según la ley, la presentación de más de 35 artículos a un medio de comunicación en el transcurso de un año obligaría a un editor a tratar al profesional independiente como un empleado y proporcionarle beneficios.

Vox Media puntualmente descartó a cientos de trabajadores independientes y los reemplazó por 12 empleados a tiempo completo. También ha afectado a cientos de otras ocupaciones donde los trabajadores operaban como contratistas independientes.

El proyecto de ley 5 ataca la libertad económica de una manera que ninguna otra ley hace al decir de forma efectiva a las personas para quien pueden y para quien no pueden trabajar, y en qué términos. Al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, le gusta la ley y quiere implementarla en todo el país, lo que podría causar más daño a la economía que cualquiera de sus aumentos de impuestos propuestos.

Este es el siglo XXI. La gente no tiene trabajo, sino que participa de la economía colaborativa o “gig”. Esta es una gran mejora sobre la forma de pensar de la revolución industrial, donde vas a la fábrica y pones la parte A en el espacio B durante 8 horas al día.

Dejé mi último “trabajo” hace 12 años y he sido independiente desde entonces. Es increíblemente liberador, algo que California parece no entender.