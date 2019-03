Levi's quiere recaudar hasta US$ 587 millones en su regreso a Wall Street La compañía quiere poner en venta 36.7 millones de acciones en su retorno a Wall Street, a un precio de entre US$ 14 y US$ 16 cada una. Los detalles aquí.

Levi's cotizará en la bolsa neoyorquina bajo el símbolo "LEVI". (Foto: AFP)