Lego mueve sus piezas para hacerles frente a los videojuegos

Para los cumpleaños o Navidad , nunca falta como regalo un Lego. Según Business Insider, la tienda Walmart seleccionó los juguetes preferidos de los niños para las fiestas. Dentro de esta lista se encuentra la compañía danesa.

Esta empresa surgió a principios de la década de los treinta. Noventa años después, se sitúa, en términos de facturación, como la principal empresa dentro de la industria juguetera, con una cifra de negocio de US$ 7,597 millones, señala Expansión.

Seguida por Bandai Nimco, con US$ 1,024 millones, y en tercera posición, Fisher Price, con US$ 773 millones. Las cifras son del estudio “Las nuevas reglas del juego”, elaborado por EAE Business School.

Los negocios que cierran el Top 5 son Barbie, con US$ 388 millones; Nerf, con US$ 297 millones y Mattel, con US$ 252 millones.

Estudio

El responsable del informe anteriormente mencionado, Eduardo Irastorza, señaló que el éxito de Lego radica en la inclusividad en el más amplio sentido.

“Lego es un juguete multisoporte y multifísico, con productos tanto para niños y nuevos usuarios, como para un público adolescente con videojuegos o películas, incluso adulto, con piezas de coleccionista” señala Irastorza.

En el mayor mercado del mundo del sector, Norteamérica, este tipo de juguetes lideran las ventas que alcanzan los US$ 306 millones. “También crece el interés por los juegos educativos y científicos, así como los preescolares. Con todo, los videojuegos siguen la tendencia a ocupar la posición de liderazgo”.

La empresa cuenta con grandes franquicias como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Los Vengadores, Jurassic Park, DC e Indiana Jones; además de acuerdos con firmas tecnológicas con Microsoft.

También posee una productora cinematográfica, respaldada por Warner Animation Group. Tiene películas protagonizadas por sus muñecos y parques temáticos. Hasta el momento, Lego ha realizado tres películas y, en el 2019, planea estrenar dos más, según Screenrant.

La compañía apostó incluir las franquicias más conocidas a nivel mundial dentro de su repertorio de juguetes. Por ese motivo tiene una rentabilidad asegurada a través del tiempo, pues estas sagas tienen fieles seguidores que no distinguen edad ni género.

Videojuegos para el futuro



Una reto al que se enfrentan los creadores de juguetes es el ascenso imparable de los videojuegos. A este problema se le añade las bajas tasas de natalidad en los países de Europa y América del Norte.

Sin embargo, Irastorza tiene una mirada positiva para esta situación .“Se produjo un incremento del gasto sobre todo en Europa Occidental, donde los juguetes son más caros y sofisticados”, indica.

Aunque justo en esta región, el juguete tradicional “empezó a ser desplazado por el sector de los videojuegos” añade.

Lego se adelantó a este panorama empezando a crear videojuegos de sus propios juguetes. Los desarrolló junto a TT Games, desarrolladora y distribuidora de videojuegos británica. Son 28 videojuegos realizados entre las franquicias adquiridas e historias propias como “Marvel Super Heroes 2”, “Ninjago Movie Videogame” y “Lego Worlds”.

Proyección



El profesor informa que “el futuro del juguete pasa por la alianza de grandes corporaciones para dar una experiencia integral e integrada de juego: será proactivo, socializador, pasará de ser educativo a educador; será universal, evolutivo, y adaptará su performance a los gustos de los usuarios; ecológico, solidario, y será genérico, no hará distinciones de género y estará por encima de la asignación por edad”.

Por ejemplo, según Expansión, en España se estima que el juguete genera 4,500 empleos directos y 20,000 indirectos. La producción nacional se concentra sobre todo en Valencia y Cataluña. Según el informe, existen 221 empresas dedicadas a este producto que mueven US$ 1,312 millones, las que representan un crecimiento sostenido del 1.7%.